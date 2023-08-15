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إمهال ترامب و18 متهما آخرين حتى 25 أغسطس للمثول أمام المحكمة في جورجيا- (صور)

منذ ساعتين

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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اتلانتا (الولايات المتحدة): أُمهِل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 شخصًا اتُهموا معه الاثنين على خلفيّة ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتّى تاريخ الخامس والعشرين من آب/ أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت المدّعية العامّة المكلّفة الملفّ فاني ويليس.

وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة “في غضون ستّة أشهر”.

واتهمت هيئة محلفين كبرى الاثنين في أتلانتا ترامب و18 شخصا آخر بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأمريكية، خصوصا من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولين عن الاقتراع.

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي إلى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.

(أ ف ب)

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