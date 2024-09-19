إدانة رجل بتهمة التخطيط لهجوم مسلح ضد كنيس يهودي في نيويورك

نيويورك: أعلنت السلطات القضائية الأمريكية أن رجلا يبلغ من العمر 23 عاما أدين الأربعاء بتهمة حيازة سلاح ناري لشنّ هجوم ضد كنيس يهودي في نيويورك.

وقالت النيابة العامة إنّ كريستوفر براون، وشريكا مفترضا له، أوقفا في محطة بنسلفانيا للقطارات بنيويورك في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

واتُّهم الرجلان بالتخطيط لشنّ هجوم مسلّح ضد كنيس يهودي في مانهاتن.

وقال المدّعي العام ألفين براج إنّ كريستوفر براون أقرّ بأنه مذنب بتهمة حيازة سلاح بقصد ارتكاب عمل إرهابي.

وأضاف في بيان، أنّ جلسة النطق بالحُكم ستعقد في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، مشيرا إلى أنّ عقوبة المدان ستكون السجن لمدة 10 سنوات.

ولفت المدّعي العام إلى أنّ الإجراءات القضائية ضدّ الشريك المفترض لبراون لا تزال مستمرة.

وعندما أوقفت الشرطة براون عثرت في حقيبة ظهره على سكين وشارة عليها صليب معقوف وقناع للتزلج.

كما عثرت على سلاح ناري و19 طلقة في شقة شريكه المفترض.

وفي السنوات الأخيرة، تعرضت معابد يهودية عديدة لهجمات في الولايات المتحدة.

وفي 2018، قُتل 11 شخصا في كنيس يهودي في بنسلفانيا على يد متطرف يميني، في هجوم هو الأكثر دموية ضد اليهود في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي 2023 صدر حكم بالإعدام بحقّ مرتكب الهجوم.

(أ ف ب)