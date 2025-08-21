إدانة سلوك إسرائيل في الحرب خلال جنازة شابة فلسطينية أجليت من غزة في إيطاليا

بونتاسيركيو- إيطاليا: أقيمت، الأربعاء، مراسم جنازة لشابة فلسطينية توفيت في إيطاليا بعد وقت قصير من إجلائها من غزة الأسبوع الماضي، في حدث كشف للإيطاليين عن مأساة الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وشهدت جنازة مرح أبو زهري، التي حضرها مئات الأشخاص، هتافات متكررة تطالب بـ”حرية فلسطين”، كما ألقيت كلمات لمسؤولين محليين إيطاليين أدانوا فيها سياسات إسرائيل في غزة وأعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وبينما كانت الأعلام الفلسطينية ترفرف، وقف المشيعون للصلاة أمام نعش أبو زهري (19 عاما) الذي لف بالعلم الفلسطيني وكوفية، في متنزه بمدينة بونتاسيركيو قرب بيزا.

وكانت أبو زهري قد أجليت إلى إيطاليا بعدما قيل إنها مصابة بسرطان الدم (لوكيميا)، لكن أطباء إيطاليين ذكروا أنهم لم يجدوا أي دليل أولي على ذلك، بل اكتشفوا حالة “هزال شديد” وحالة مرضية غير مشخصة أو مشخصة بالخطأ.

وأكدت الأمم المتحدة وشركاؤها أن 22 شهرا من الحرب دمرت النظام الصحي في غزة، بينما قال خبراء الأمن الغذائي إن “أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث بالفعل”. وتواصل إسرائيل المضي في هجوم عسكري جديد على بعض أكثر مناطق القطاع اكتظاظا بالسكان.

وقال رئيس بلدية بونتاسيركيو، ماتيو تشيكيللي، إنه أراد تكريم حياة مرح بإقامة مراسم عامة في “حديقة السلام” بالمدينة لـ”إحداث ضجيج” حول ما وصفه بـ”كارثة سياسية وإنسانية” في غزة.

وأضاف وسط تصفيق: “الواقع هو أن الناس يموتون يوميا في غزة وسط صمت يصم الآذان من حكومات العالم. لا يمكننا أن نصمت اليوم، هناك من قرر أن يرفع صوته ويعبر عن رفضه لهذا الإبادة الجماعية”.

(أ ب)