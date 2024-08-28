إدانة مدير شركة وشريكه في سويسرا في فضيحة صندوق الثروة السيادي لتنمية ماليزيا- (صور)

جنيف: أصدرت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية حكما بالسجن ضد شخصين لمدة ست وسبع سنوات بتهمة اختلاس أموال في سويسرا فيما يتعلق بصندوق الثروة السيادي لتنمية ماليزيا (وان إم دي بي).

وقضت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية في مدينة بيلينزونا اليوم الأربعاء بأن الشخصين تورطا في عملية احتيال على صندوق الثروة السيادي لتنمية ماليزيا.

والمتهمان هما مدير شركة النفط “بتروسعودي” التي تملك مكاتب في جنيف، وشريك تجاري له.

ويحمل أحدهما يحمل جنسية سويسرية سعودية مزدوجة، والآخر يحمل جنسية سويسرية بريطانية مزدوجة، ولا يعد هذا الحكم نهائيا بعد.

وكان صندوق الثروة السيادي لتنمية ماليزيا يهدف في الأصل إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في ماليزيا، ولكن منذ حوالي 10 سنوات، تم الكشف عن عملية احتيال بقيمة مليارات الدولارات في الصندوق.

وصدر في عام 2020 حكم ضد رئيس الوزراء الماليزي آنذاك نجيب عبد الرزاق بالسجن لسنوات عديدة وغرامة بملايين الدولارات.

وتعتقد وزارة العدل الأمريكية أن 5ر4 مليار دولار قد سرقت من الصندوق.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في حزيران / يونيو الماضي، إنها صادرت منذ ذلك الحين 4ر1 مليار دولار من حسابات مصرفية وأعادتها إلى ماليزيا.

وأفاد مكتب المدعي العام السويسري أنه يشتبه في أن المتهمين الاثنين في سويسرا دخلا في مشروع مشترك مع صندوق الثروة السيادي لتنمية ماليزيا بإدعاءات كاذبة وبمشاركة مستثمر ماليزي، ويشتبه أنهما ساهما بأصول لم يملكاها بالفعل.

(د ب أ)