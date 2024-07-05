إدانة ناشطة جزائرية بسنتين سجنا نافذا بسبب أغنية.. والرئيس تبون يصدر عفوا عن أكثر 8 آلاف محبوس

الجزائر- “القدس العربي”:

سادت حالة من الترقب في الجزائر، لدى أهالي ما يعرف بسجناء الرأي، بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف 5 تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي درج فيه الرئيس عبد المجيد تبون على إصدار مراسيم عفو تشمل سجناء الحق العام.

ورغم الإعلان عن إطلاق سراح أكثر من 8 آلاف سجين، لم تظهر لحد الآن أسماء من بين المعتقلين الذين تطالب أحزاب سياسية ومنظمات الحقوقية بإطلاق سراحهم، مثل الصحافي إحسان القاضي والناشط الحراكي والبيئي محاد قاسمي وغيرهم ممن تقول اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي هيئة رصد محلية إن عددهم يتجاوز المائتين.

وفي تفاصيل العفو الصادر، ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الرئيس عبد المجيد تبون، وقّع على مرسومين رئاسيين يتعلق الأول بإجراءات العفو ويشمل 8049 محبوسا، والمرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2023-2024.

واستثني من هذا العفو الرئاسي -مثلما أشار إليه البيان- “الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القصر، الفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين”.

كما استثني أيضا وفق نفس المصدر المحكوم عليهم في “جرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد، والمسبوقين قضائيا المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع، وكذا مرتكبي الجرائم المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين”.

وفي غضون ذلك، سجلت منظمات حقوقية إدانة جديدة بعد الحكم على الناشطة “جميلة بن طويس” بعامين حبس نافذ و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، وذلك على خلفية “أغنية” كانت قد كتبت كلماتها وغنتها، تنديدا بالاعتقالات تعرض لها ناشطو ‫الحراك بسبب مطالبهم بالديمقراطية.

وكانت بن طويس المقيمة بالخارج قد دخلت الجزائر قادمة من فرنسا في 25 شباط/فيفري لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار وأطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق في 28 من الشهر نفسه. وفي 3 آذار/مارس الماضي، أودعت الحبس المؤقت بعد عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة.

🟥إدانة الناشطة ومعتقلة الرأي “جميلة بن طويس” بعامين حبس نافذ و 100 ألف دينار جزائري غرامة مالية. 🔴 يذكر أنه تم إيداع الناشطة جميلة بن طويس السجن يوم 03 مارس 2024 على خلفية “أغنية” كانت قد كتبت كلماتها وغنتها، وهي أغنية تندد بالاعتقالات والقمع الذي يتعرض له ناشطو #الحراك على يد… pic.twitter.com/JT4K53NpjN — شعاع لحقوق الإنسان (@shoaa_org) July 4, 2024

وواجهت الناشطة في البداية تهما بالانضمام لمنظمات إرهابية وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، قبل أن يتم إسقاط هذه التهمة عنها والإبقاء على جنح “المساس بسلامة ووحدة الوطن والتحريض على التجمهر غير المسلح”.

وفي الأيام الأخيرة، عادت المسألة الحقوقية لتشكل سجالا بين الحكومة الجزائرية والمقررين الأمميين الذين زار بعضهم الجزائر وانتقدوا واقع الحريات السياسية والإعلامية وطالبوا بإزالة مواد من قانون العقوبة توصف بأنها تعسفية.

وترفض الحكومة الجزائرية تصنيف الصحفيين المسجونين والنشطاء، على أنهم ضحية للتضييق على الحريات، عكس التقرير الذي نشره كليمان نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إثر زيارته للجزائر في أيلول/سبتمبر 2023.

ونفت الحكومة الجزائرية في رد مكتوب لها على هذا التقرير وجود أي “ممارسات غير دستورية” ردا على ما قاله المقرر، معتبرة أن إسقاط الملاحقات القضائية هي من صلاحيات السلطة القضائية التي، بموجب المبدأ الذي ينص على أنه “لا جريمة، ولا عقوبة، ولا تدابير أمنية دون قانون وفقًا للمادة الأولى من قانون العقوبات”، لا يمكنها متابعة أي شخص بتهم أو أفعال ليست مجرمة قانونياً.

◀️ تعتبر #منظمة_شعاع أن تقرير المقرر الأممي الخاص بحرية التجمع وتكوين الجمعيات الخاص بالزيارة القطرية للجزائر، يعكس حجم تجاهل #الحكومة_الجزائرية لحماية #حقوق_الإنسان برغم الضمانات التي قدمتها خلال المصادقة على الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان الأممي شهر مارس 2023، وبرغم… pic.twitter.com/CmGNcTypNV — شعاع لحقوق الإنسان (@shoaa_org) July 1, 2024

أما عن إسقاط المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب التي أدرجها المقرر ضمن توصية خاصة، قالت الحكومة الجزائرية إنها لا ترى أنها تتصادم مع القوانين والتعريفات الدولية للإرهاب. وذكرت في ردها أنه عند مقارنة التشريعات الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب بقرارات مجلس الأمن، يتضح أنه لا يوجد تناقض بينهما، لا سيما فيما يتعلق بالوسائل المستخدمة لارتكاب الفعل الإرهابي والغرض من الفعل الإرهابي.

وفي تقريره النهائي، رصد المقرر كما كبيرا من الملاحظات حول الثغرات الحقوقية في الإجراءات والقوانين مع دعم ذلك بأمثلة لنشطاء. وأشار التقرير إلى أنه “لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتلبية تطلعات مئات الآلاف من الأشخاص الذين ساروا في الشوارع لأكثر من عام (الحراك الشعبي)”.