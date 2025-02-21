إدانة هادي مطر بمحاولة قتل الكاتب سلمان رشدي

نيويورك: أدانت هيئة محلفين الجمعة هادي مطر (23 عاما) الحامل للجنسيتين الأمريكية واللبنانية بتهمة محاولة قتل الكاتب سلمان رشدي بعد طعنه مؤلف رواية “آيات شيطانية” بالسكين عدة مرات أثناء مشاركته في حدث أدبي، وفق ما أفاد متحدث قضائي.

وقال متحدث باسم المحكمة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن “المتهم أدين بالتهمتين”، وهما محاولة القتل من الدرجة الثانية والاعتداء، في الهجوم الذي وقع في مؤسسة تشوتوكوا في شمال ولاية نيويورك، مضيفا أنه من المقرر النطق بالحكم في 23 نيسان/أبريل.

وكان الفريق القانوني لمطر قد سعى إلى منع الشهود من وصف رشدي بأنه ضحية اضطهاد في أعقاب فتوى أصدرها المرشد الأعلى الإيراني الراحل روح الله الخميني عام 1989 دعا فيها إلى قتله على خلفية روايته “آيات شيطانية”.

وقال رشدي للمحلفين أثناء المحاكمة إن مطر “طعنني” في آب/أغسطس 2022 في مركز ثقافي في ريف نيويورك.

وأضاف الروائي “كانت طعنة في عيني، وكانت مؤلمة للغاية … كنت أصرخ من الألم”، مضيفا أنه ترك في “بركة من الدماء”.

وتابع أنه شعر بأنه كان على وشك الموت قبل أن يتم نقله بمروحية إلى مستشفى متخصص.

استمع أعضاء هيئة المحلفين إلى المرافعات الختامية من ممثلي الادعاء ومحامي الدفاع قبل أن يجتمعوا للنظر في قرارهم الجمعة.

وأُدين مطر سريعا بتهمة طعن رشدي حوالى 10 مرات باستخدام سكين طول نصلها ست بوصات تم عرضها على الشهود والمحكمة.

وقال لوسائل الإعلام في وقت سابق إنه قرأ صفحتين فقط من “آيات شيطانية” لكنه يعتقد أن المؤلف “هاجم الإسلام”.

عاش رشدي في عزلة في لندن لمدة عقد بعد الفتوى الصادرة عام 1989، ولكن على مدى الأعوام العشرين الماضية وحتى وقوع الهجوم كان يعيش حياة طبيعية نسبيا في نيويورك.

وقد أصبح محور صراع بين دعاة حرية التعبير وأولئك الذين يصرون على أن إهانة الدين، وخاصة الإسلام، أمر غير مقبول في أي ظرف.

(أ ف ب)