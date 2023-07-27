إدانة واسعة لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى وعشرات الإصابات في هجمات للمستوطنين

قلقيلية – القدس المحتلة ـ نابلس ـ «القدس العربي»: شيّعت جماهير حاشدة في محافظة قلقيلية جثمان الشهيد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاما) الذي قتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، الذي أصابه في الرأس خلال اقتحامها للمدينة في ساعات متأخرة من مساء أمس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت “حي النقار” في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وبارتقاء الطفل أبو سمرة، يرتفع عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 202 بينهم 37 طفلا وطفلة، و11 شهيدة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة.

وفي القدس المحتلة، اقتحم أكثر من 1700 مستوطن المسجد الأقصى، قادهم وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، ووزير النقب والجليل يتسحاك فاسرولاف، بهدف إحياء ذكرى “خراب الهيكل”.

ويعتبر هذا الاقتحام الثالث منذ الفترة التي تولي فيها بن غفير منصبه في حكومة بنيامين نتنياهو التي توصف باليمينية المتطرفة، حيث كان الاقتحام الأول في شهر كانون الثاني/ يناير، والثاني في شهر أيار/مايو.

وصرح من داخل المسجد الأقصى قائلا: “هذا المكان هو الأكثر أهمية لنا، ويجب العودة إليه وإظهار هيبة سيادتنا هنا”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن تنسيقا حدث بين بن غفير وبنيامين نتنياهو.

وشهدت الاقتحامات المشاركة في الاحتفال في ذكرى “خراب الهيكل” زيادة غير مسبوقة في عدد المقتحمين في كل مجموعة، حيث وصل عدد المجموعة الواحدة لأكثر من 100 مستوطن.

ومنعت شرطة الاحتلال في مدينة القدس دخول المصلين إلى المسجد الأقصى حيث أقامت الحواجز على طرق وبوابات البلدة القديمة.

وخلق الاقتحام غير المسبوق موجة من الإدانات الفلسطينية والعربية والدولية وعلى رأسها إدانة السفارة الأمريكية في القدس، حيث وصفت السلوك بأنه “يُشكل خطرًا على الوضع القائم في المسجد”.

واستنكرت كل من السلطة الفلسطينية والأردن وتركيا والسعودية، حيث وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الاقتحام بأنه “عمل استفزازي وغطاء رسمي لخطط التهويد”.

ووصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مشاركة بن غفير بأنه “أمر خطير ويسهم في تصعيد الأوضاع، وهو استكمال لما يقوم به المستوطنون المتطرفون من جرائم قتل وحرق بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وفي سياق متصل، أعلنت “كتيبة العياش”، التابعة لكتائب القسام، إطلاق صاروخ نحو مستوطنة “رام أدان” المقامة قرب جنين ردا على اقتحامات المستوطنين للأقصى.

ونشرت “كتيبة العياش” مقطع فيديو يوثق إطلاق الصاروخ، حيث جاء فيه أنها أطلقته “ردًا على عدوان الاحتلال في المسجد الأقصى”.

ميدانيا، هاجم مستوطنون وجنود الاحتلال مزارعين ومنازل في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، حيث اندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة ستة مستوطنين، و16 مواطنًا من عصيرة القبلية، وحرق سيارة. وصرح رئيس مجلس قروي عصيرة حافظ صالح في حديث صحافي، أن الهجوم انطلق من منطقة زراعية، وامتدّ حتى منازل القرية، حيث يحاول مستوطنو “يتسهار” القريبة الاستيلاء عليها، وسبق أن قاموا بالاستيلاء على أراض في المنطقة وزراعتها والاعتداء على المزارعين.