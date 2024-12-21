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إدانة 8 في فرنسا بتهمة التورط في قتل مدرس عرض رسوما مسيئة للنبي محمد

21 - ديسمبر - 2024

صورة للمدرس سامويل باتي شمال غرب باريس

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باريس: قضت محكمة فرنسية على ثمانية أشخاص بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و16 سنة لدورهم في حملة كراهية أدت لقتل مدرس عرض رسوما مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في أحد الفصول الدراسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

فبعد أيام من عرض سامويل باتي (47 عاما) للرسوم المسيئة على تلاميذه في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، هاجمه شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما وطعنه وقطع رأسه خارج المدرسة التي عمل بها في كونفلان سانت أونورين بالقرب من باريس.

وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص بعد لحظات.

ومن بين المدانين الجمعة والد تلميذة أثارت روايتها الكاذبة حول استخدام باتي للرسوم المسيئة موجة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت مدرس المرحلة الإعدادية.

وحكمت المحكمة على إبراهيم شنينة بالسجن 13 عاما بتهمة المشاركة في نشاط إرهابي، وفقا لإذاعة فرانس إنفو. ونشر شنينة مقاطع فيديو يتهم فيها المعلم زورا بتأديب ابنته بسبب شكواها من الفصل، وذكر اسم باتي وحدد مدرسته.

وقضت المحكمة بالسجن 15 عاما على عبد الحكيم الصفريوي، وهو مؤسس منظمة إسلامية متشددة. وأدين كل من الصفريوي وشنينة بالتحريض على الكراهية ضد باتي.

وحكم على اثنين من شركاء قاتل باتي بالسجن 16 عاما بتهمة “التواطؤ في جريمة قتل إرهابية”. وذكرت فرانس إنفو أن الاثنين نفيا ارتكاب أي جريمة.

وأدانت محكمة العام الماضي ابنة شنينة وخمسة قاصرين آخرين بتهمة المشاركة في مؤامرة متعمدة والمساعدة في إعداد كمين.

وأدينت ابنة شنينة، التي لم تكن في صف باتي عندما عرض الرسوم المسيئة، بتهمة تلفيق الاتهامات والتشهير.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الطفلة البالغة من العمر 13 عاما قالت تلك الادعاءات بعد أن تساءل والداها عن سبب إيقافها عن الدراسة لمدة يومين.

(رويترز)

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  1. يقول حسين قاسم علي:
    ديسمبر 21, 2024 الساعة 12:21 م

    الا توجد ادانة لقتل الاف المسلمين في غزة لان بعضا منهم دافع عن ارضه و طالب بتحرير المخطوفين الفلسطينيين يا فرنسا حتى الان فرنسا لم تدين قتلها ملايين الشهداء في الجزائر

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 21, 2024 الساعة 2:03 م

    هه سياسة الكيل بمكيالين والنفاق العنصري البغيض المقيت الذي يفرق بين الإسلام والتطرف الصليبي الصهيوني ضد نبي الإسلام يا إخوان من فرنسا الصهيونية الماكرونية الفاشية البغيضة المقيتة الحقيرة التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة كاملة وزيادة بلا رحمة أو شفقة 😓☝️

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