إدراج 26 موقعًا يمنيا على القائمة التمهيدية للتراث الثقافي والطبيعي العالمي

صنعاء ـ «القدس العربي»: أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو»، مؤخرَا، 26 موقعًا تراثيًا ثقافيًا وطبيعيًا على القائمة التمهيدية للتراث العالمي، ليرتفع العدد من تسعة مواقع إلى خمسة وثلاثين موقعاً، مع تحديث بيانات خمسة مواقع أدرجت من قبل على القائمة التمهيدية.

وقال سفير اليمن لدى المنظمة، محمد جميح، إن البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية كانت قد قدمت في وقت سابق ملفات المواقع المدرجة إلى إدارة مركز التراث العالمي في المنظمة، لإدراجها ضمن القائمة التمهيدية.

وأضاف: وقد تم إعداد الملفات بالتنسيق بين مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، ومندوبية الجمهورية اليمنية لدى اليونسكو.

وأشار إلى أن «فريقا من الخبراء اليمنيين الذين تم تدريبهم، على إعداد ملفات التراث العالمي في اليمن بشقيه الثقافي والطبيعي، عمل على إعداد ملفات 31 موقعاً تراثياً وطبيعياً لتقديمها لقائمة التراث العالمي التمهيدية، منها 26 موقعاً جديداً، مع تحديث بيانات خمسة مواقع مدرجة على القائمة من قبل».

وبيّن أنه «مع إدراج المواقع الجديدة يصبح لدى اليمن 35 موقعاً للتراث الثقافي والطبيعي على القائمة التمهيدية، من ضمنها أربعة مواقع مدرجة من قبل، وخمسة مواقع تم تحديث بياناتها، بالإضافة إلى المواقع الستة وعشرين المدرجة حديثاً».

وأشار إلى أن المنظمة نشرت على موقعها الرسمي أسماء المواقع الثقافية والطبيعية المدرجة على القائمة التمهيدية.

وفي اليمن توجد خمسة مواقع ضمن قائمة مواقع التراث العالمي، أُدرِج أول موقع وهو مدينة شبام القديمة وسورها في عام 1982، تلاه مدينة صنعاء القديمة عام 1986، تبعها حاضرة زبيد التاريخية عام 1993، وجميعها ضمن الفئة الثقافية (صارت جميعها في القائمة المهددة بالخطر).

في عام 2008 تم إدراج أرخبيل سقطرى في قائمة مواقع التراث في الفئة الطبيعية. وفي عام 2023 أدرجت اليونسكو معالم مملكة سبأ القديمة بمحافظة مأرب ضمن قائمة التراث العالمي.