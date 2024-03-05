إدغار موران أحد أهم مفكّري القرن العشرين يقول للغرب: تفوّقكم الأخلاقي سقط على أبواب فلسطين!

مراكش – «القدس العربي»: جدّد إدغار موران، أحد أهم مفكّري القرن العشرين تضامنه مع الشعب الفلسطيني أثناء حلوله ضيف شرف على «مهرجان الكتاب الأفريقي» في مراكش.
وندّد بما سمّاه صمت العالم، متّهماً الولايات المتّحدة بالتواطؤ مع الإبادة الحاصلة في القطاع، ومعرّياً ادعاءات أوروبا بالدفاع عن حقوق الإنسان. كما حثّ الجمهور على تقديم شهادته حول ما يحدث في غزة، مُصرّاً على أهمية توثيق الشهادات بصفتها وسيلةً للمقاومة الأخلاقية والتاريخية في ظلّ الاستعمار الاستيطاني.
ويؤخذ على مفكري الغرب والكثير من يسارييه صمتهم القاتل عما يجري في غزة من أفعال وحشية، وهم يدعون ليل نهار أنهم حماة حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية؟!
ويتساءل الكثيرون الآن في العالم، ماذا حلّ بالقِيم وحقوق الإنسان والكليشيهات التي دائماً ما تشدّق بها الغرب أمام هول ما يحدث في فلسطين من مجازر ومآس يشيب لها الولدان.
تحية قوية للمفكر العظيم ادغار موران هذا المفكر الذي ما فتىء يندد بما يفعله الغرب من ازدواجية المعاير بشان ما يقع في فلسطين الغرب الذي سقط قناعه ومارس نفاقه على ما يقع ادغار موران من المفكرين الكبار لا يخدم الغرب المنافق الحق يعلى ولا يعلى عليه .
تحية للمفكر موران، ،،هناك القليل من الشرفاء في هذا العالم الذين يتحدثون مثل موران، ،،الحقيقه هي ان الغرب وعلى رأسهم امريكا هم من يقودون حرب الإبادة في غزه،،،حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، ،،هذه الحرب هي نهاية الغرب الإستعماري وثكنته الأخيرة اسرائيل
لم يكن للغرب تفوق أخلاقي أبدا حتى يسقط اليوم