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إدغار موران يستنكر مأساة غزة وصمت العالم و”يشعر بالغضب لرؤية أحفاد شعب اضطُهد يتحولون لمضطهدين” ـ (فيديو)

14 - فبراير - 2024

إدغار موران في الـ102 من العمر (أ ف ب)

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باريس- “القدس العربي”:

خلال حضوره كضيف شوف للدورة الثانية لمهرجان مراكش ( المغرب) للكتاب الإفريقي، الذي اختتمت أعماله الأحد الماضي، تحدّث الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي، المعروف، إدغار موران، عن “المأساة المروعة” الجارية في غزة، مستنكرا “صمت العالم”.

وخلال كلمة له قال موران، وهو نفسه يهودي: “ أشعر بالغضب لرؤية أولئك الذين يمثلون أحفاد شعب تعرض للاضطهاد لعدة قرون لأسباب دينية أو عنصرية، والذين هم اليوم صناع القرار في دولة إسرائيل، لا يقومون فقط باستعمار شعب وطرده جزئيًا من أرضه، بل يريدون كذلك طرده إلى الأبد”.

وأضاف: “ ولكنهم أيضًا (صناع القرار في إسرائيل) ارتكبوا، بعد مجزرة السابع من أكتوبر، مذبحة حقيقية وواسعة النطاق ضد سكان غزة ويستمرون، دون توقف”.

واستنكر الفيلسوف وعالم الاجتماع ، البالغ من العمر 102 عاما، “صمت الولايات المتحدة، حامية إسرائيل، و الدول العربية، و الدول الأوروبية التي تدعي أنها مدافعة عن الثقافة الإنسانية وحقوق الإنسان”.

وعرف موران المتزوج بالباحثة المغربية صباح أبو السلام، بدعمه لحق الشعب الفلسطيني، وانتقاده لإسرائيل مما أثار غضب اللوبي الصهيوني ضده.

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  1. يقول ابو نواس من العراق:
    فبراير 14, 2024 الساعة 4:45 م

    شكرا سيد موران لقولك الحقيقة …هذا ان دل على شئ فيدل على عمق الشعور الانساني الذي هو ابعد من الانتماء الديني والعرقي….فقط اختلف معك بنقطة قلتها وسميتها مجزرة سبعة اكتوبر..والتي نسميها جميعا ردة فعل السابع من اكتوبر على جرائم الكيان الصهيوني المرتكبة مذ 75 عام.

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  2. يقول صالح/ الجزائر:
    فبراير 14, 2024 الساعة 6:52 م

    سوف يتهمه الصهاينة بأنه معاد للسامية .

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