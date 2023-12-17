إذاعة عبرية: إسرائيل تخطط لبناء جدار مضاد للأنفاق بين غزة ومصر

القدس: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين (فيلادلفي) بين قطاع غزة ومصر.
الإذاعة قالت إنهم “يخططون في إسرائيل لبناء جدار تحت الأرض ضد الأنفاق في محور فيلادلفي بعد الحرب (الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، وقد توجهوا إلى مصر في هذا الشأن”.
ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمه قوله: “المصريون يتفهمون الحاجة الأمنية لذلك”.
وحتى الساعة لم تعقب مصر ولا السلطة ولا الفصائل الفلسطينية على ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.
ومحور صلاح الدين أو “محور فيلادلفي” هو اسم شريط ضيق داخل أراضي قطاع غزة يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين القطاع ومصر.
وذكرت قناة “i24news” العبرية أن “إسرائيل تخشى من وجود أنفاق في منطقة شرق رفح الفلسطينية التي تعتبر امتدادا لمحور فيلادلفي”.
وأشارت إلى أن مصر “أوضحت أكثر من مرة أن المنطقة الحدودية خالية من أي أنفاق تربط بين القطاع وسيناء”.
وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن “القوات الإسرائيلية نفذت في الأسبوع الماضي هجوما غير عادي على الصف الأول من المنازل في مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)”.
وأضافت أن “الهجوم، الذي وقع بالقرب من الحدود المصرية، كان يستهدف عناصر حماس الذين يعملون في تشغيل أنفاق التهريب تحت محور فيلادلفي، وهي أنفاق تربط بين شطري مدينة (رفح) في غزة ومصر وتُستخدم لنقل أشخاص وأسلحة”، على حد قولها.
(الأناضول)
اليس مجرد التفكير في هكذا مشروع شرير يعد مساسا بالأمن القومي المصري.
اليس التجروء على فتح الموضوع ومناقشته بجراءة مع الطرف المصري يعد انتهاكا فاضحا لشرف الأمن القومي المصري وتجاوزا للخط الحمر الذي حدده المصريون وكل ألوان الطيف الأخرى.
اكرر ما قلته سابقا ان الأمن ألقومي المصري يطبق على ثلاث فئات مستضعفة فقط:
الفلسطينين في رفح، الليبيين في السلوم ومطروح، والسودانيين في حلايب.
امًا أولاد عمومتنا بني صهيون فنرحب بهم ونقول لهم يو آر موست ولكم.
وسلم لي على الأمن القومي المصري.
الكيان الصهيوني تلميذ غبي و لم يفهم الدرس جيدا. سياسة الهروب إلى الأمام و الغطرسة و العنجهية لن تفيده شيأ و لن ينعم بالراحة و الهدوء والسلام ما دام الحق لن يرجع إلى أصحابه الحقيقيين.
لو كانت هناك قيادة مصرية تمثل أغلبية الشعب المصري و تطلعاته و لا تنسق مع الكيان أمنيا وسياسيا لكان الأمر مختلف عما عليه الحال اليوم.
هههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا، هل ستنجح عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو في ذلك، مستحيل أبدا أبدا 🇵🇸🦁✌️🔥🐒🔥🔥🔥
ههه يا للعجب العجاب وهل ستقبل الحكومة المصرية في ظل حكم السيسي بذلك، لننتظر ونراقب ما سيحدث في قادم الأيام يا هامان 🇵🇸🦁✌️🔥🐒🔥🔥