إذاعة فرنسية تستبعد محللاً بعد مقارنته “أعمالاً ارتكبت إبان استعمار الجزائر ببعض الجرائم النازية”- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: استبعدت إدارة راديو RTL الفرنسية التابعة لمجموعة M6 “مؤقتاً” الصحافي والمحلل المعروف جان ميشيل أباتي من الأثير، وذلك على خلفية تصريحات له على الهواء يوم 25 فبراير/شباط، حول فترة حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

جان ميشيل أباتي- وهو شخصية معروفة في المشهد السمعي البصري الفرنسي، وله أيضًا عمود سياسي كل مساء في برنامج Quotidien الشهير، بالإضافة إلى مشاركته على أثير راديو RTL – قال إن فرنسا ارتكبت “المئات من المجازر في Oradour-sur-Glane ( وهي قرية ذبح النازيون سكانها في ظل الاحتلال) إبان استعمارها للجزائر”، ما أثار جدلاً واسعاً، وفتح سيلاً من الانتقادات، لا سيّما من سياسيين منتمين إلى اليمينَيْن المحافظ والمتطرف.

خلال الحلقة، يومها، أثارت الجملة التي قالها الصحافي السياسي المخضرم حفيظة الحضور على البلاتو، لا سيّما فلورنس بورتيلي، نائبة رئيس حزب “الجمهوريين” اليميني المحافظ، في منطقة باريس وضواحيها، والتي وبّخته بشكل حاد، قائلة: “ ما فعلته للتو هو إهانة للشعب الفرنسي!”.

خارج الأستوديو، على منصات التواصل الاجتماعي، أثار الصحافي أيضًا غضب قطاع من اليمين، بمن في ذلك إريك سيوتي، الذي كان كتب: “اعتقدت أن وزير الداخلية برونو روتايو قد طرد جميع المؤثرين الجزائريين، لكن يبدو أنه ما يزال هناك واحد على RTL“.

Je croyais que Bruno Retailleau avait expulsé tous les influenceurs algériens, mais visiblement, il y en a encore un sur RTL. https://t.co/pBsxNl9owj — Eric Ciotti (@eciotti) February 25, 2025

جوردان بارديلا، الذي كتب: “ عليك أن تتعمق في الكتب لفهم المحنة التي تسبب بها الشعب الفرنسي في بعض الأحيان. إن رفض القيام بذلك يعني حرمان نفسك من معرفة تاريخ بلدك”.

أعلن توماس سوتو، مقدم البرنامج على RTL، الذي يُشارك فيه جان ميشيل أباتي عادة كل يوم أربعاء، أن غياب هذا الأخير، هذا الأربعاء، “هو على خلفية النقاش يوم الثلاثاء الماضي حول الجزائر، والذي أجرى فيه مقارنة بين بعض الأعمال التي ارتكبت أثناء استعمار الجزائر والجرائم النازية. وهي مقارنة تعتبرها إدارة RTL غير مناسبة ”.

وتحدثت زميلته أماندين بيغو قائلة: “ لم يرغب جان ميشيل أباتي في الاعتذار أو التراجع عن تصريحاته – وهذا حقه – وعليه، طلبت منه إدارة RTL هذا الصباح البقاء بعيدًا عن موجات الأثير”.

وقد رد جان ميشيل أباتي من عبر برنامج Arrêt sur image، على فرانس5، معتبراً أن الإذاعة تمكنت من إدارة هذه الأزمة “بقدر كبير من الفهم والذكاء” وأعلن عن عودته “بشكل طبيعي” الأربعاء المقبل.