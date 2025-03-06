إذاعة فرنسية تستبعد محللاً بعد مقارنته “أعمالاً ارتكبت إبان استعمار الجزائر ببعض الجرائم النازية”- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: استبعدت إدارة راديو RTL الفرنسية التابعة لمجموعة M6 “مؤقتاً” الصحافي والمحلل المعروف جان ميشيل أباتي من الأثير، وذلك على خلفية تصريحات له على الهواء يوم 25 فبراير/شباط، حول فترة حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر.
جان ميشيل أباتي- وهو شخصية معروفة في المشهد السمعي البصري الفرنسي، وله أيضًا عمود سياسي كل مساء في برنامج Quotidien الشهير، بالإضافة إلى مشاركته على أثير راديو RTL – قال إن فرنسا ارتكبت “المئات من المجازر في Oradour-sur-Glane ( وهي قرية ذبح النازيون سكانها في ظل الاحتلال) إبان استعمارها للجزائر”، ما أثار جدلاً واسعاً، وفتح سيلاً من الانتقادات، لا سيّما من سياسيين منتمين إلى اليمينَيْن المحافظ والمتطرف.
خلال الحلقة، يومها، أثارت الجملة التي قالها الصحافي السياسي المخضرم حفيظة الحضور على البلاتو، لا سيّما فلورنس بورتيلي، نائبة رئيس حزب “الجمهوريين” اليميني المحافظ، في منطقة باريس وضواحيها، والتي وبّخته بشكل حاد، قائلة: “ ما فعلته للتو هو إهانة للشعب الفرنسي!”.
خارج الأستوديو، على منصات التواصل الاجتماعي، أثار الصحافي أيضًا غضب قطاع من اليمين، بمن في ذلك إريك سيوتي، الذي كان كتب: “اعتقدت أن وزير الداخلية برونو روتايو قد طرد جميع المؤثرين الجزائريين، لكن يبدو أنه ما يزال هناك واحد على RTL“.
Je croyais que Bruno Retailleau avait expulsé tous les influenceurs algériens, mais visiblement, il y en a encore un sur RTL. https://t.co/pBsxNl9owj
— Eric Ciotti (@eciotti) February 25, 2025
جوردان بارديلا، الذي كتب: “ عليك أن تتعمق في الكتب لفهم المحنة التي تسبب بها الشعب الفرنسي في بعض الأحيان. إن رفض القيام بذلك يعني حرمان نفسك من معرفة تاريخ بلدك”.
أعلن توماس سوتو، مقدم البرنامج على RTL، الذي يُشارك فيه جان ميشيل أباتي عادة كل يوم أربعاء، أن غياب هذا الأخير، هذا الأربعاء، “هو على خلفية النقاش يوم الثلاثاء الماضي حول الجزائر، والذي أجرى فيه مقارنة بين بعض الأعمال التي ارتكبت أثناء استعمار الجزائر والجرائم النازية. وهي مقارنة تعتبرها إدارة RTL غير مناسبة ”.
وتحدثت زميلته أماندين بيغو قائلة: “ لم يرغب جان ميشيل أباتي في الاعتذار أو التراجع عن تصريحاته – وهذا حقه – وعليه، طلبت منه إدارة RTL هذا الصباح البقاء بعيدًا عن موجات الأثير”.
وقد رد جان ميشيل أباتي من عبر برنامج Arrêt sur image، على فرانس5، معتبراً أن الإذاعة تمكنت من إدارة هذه الأزمة “بقدر كبير من الفهم والذكاء” وأعلن عن عودته “بشكل طبيعي” الأربعاء المقبل.
الفارق كبير بين فرنسا و الجزائر. إذا تجرأ مواطن ما قول الحقيقة في الجزائر لا يفصل فقط عن عمله بل يسجن الى الأبد كما وقع للكثير من المنتقدين و المعارضين آخرهم و ليس أخيرهم الروائي الإعلام صنصال. لا يمكن أن تكون معاييرنا ازدواجية في ملف الحريات و الحقوق: حلال أن يصدح المرء بقول الحقيقة في فرنسا و حرام قولها في الجزائر!
فرق بين رجل جزائري خائن وعميل ناكر وبين رجل فرنسي صدح بالحقيقة الثاريخية كشف ما فعلته بلاده ضد شعب اعزل يطالب بحقه في العيش على أرض أجداده، لا مجال للمقارنة..
ليس دفاعا عن احد فقط أحداث الجزائر طواها التاريخ وما صرح به في شأن الجزائر لم تمضي عليه سنة. و لو نقارن أحداث فلسطين فليتجرا صلصال أو كان على فتح أنفه وليس فمه.
بدون اي دفاع عن أي نظام ولا ضد آخر. فقط قراءة الواقع.
جان ميشيل أباتي قال : النازيون لم يكن لهم وجود، لم نتصرف مثل النازيين، النازيون هم من تصرفوا كما فعلنا في الجزائر!
فرنسا فعلت أكثر من النازيين في الجزائر وهي تضيق على المسلمين الفرنسيين فتتدخل في كل شيء لباسهم-أكلهم-عاداتهم -الخ … بينما اليهود يفعلون ما يشاؤون ولا قيد ولا تقييد عليهم … هذه هي فرنسا أرض حقوق الإنسان ولكن الأوروربي فقط وليس المسلم.
للأمانة التاريخية، إن قارنا جرائم فرنسا بالجزائر و فيتنام و إفريقيا بأفعال النازية، فإننا نكون قد قللنا من وحشيتها. ما فعلته فرنسا الإستعمارية و يفعله الصهاينة بالفلسطينيين اليوم، هو أكثر بشاعة و وحشية من النازية بمئات المرات.
ما فعله الاحتلال الفرنسي بالجزاءر يفوق بكثير ما اقترفه الصهايبنة في حق الفلسطينيين
بعض المعلقين يكتبون وكأن بلدهم تعيش في حرية ودبمقراطية
بعض المعلقين يعيشون القهر و الاستبداد و الحرمان كالعبيد في بلادهم و يعلقون على دولة ديمقراطية و جمهورية تمنح لمواطنيها كل الحقوق و الحريات .
لا المملكة المغربية الشريفة ديموقراطية و لا الجزائر ديموقراطية…و لا أي دولة عربية ديموقراطية….للتقدم مثلا في مؤشرات الديموقراطية علينا اولا الاعتراف بغيابها. أقبح الأمور هو نكران الحقيقة التي يعرفها الأجنبي قبل المواطن.العالم أصبح بيتا مكشوفا للعالم إلا للذي الذي يدعي أن العمى نعمة و ليست نقمة. فلنتحرر شيئا ما يوما ما قد نتذكر ربما أن عمى البصيرة أحلك من عمى القلوب.رمضان كريم ابن الريف المغربية
حق الرد
يا اخي سعد المغربي رمضان كريما
صنصال لم تلفق له تهمه او تشهير او فبراكه له ملف مع جهه تسمي حقوق الانسان
بوعلام صنصال في قيد التحقيق وسينال جزاءه العادل
رمضان كريم أخي حمزة
المشكلة أن فرنسا أحرقت الاخضر واليابس وهي اليوم من احب البلاد إلى قلوبنا
مجرد تساؤل
لماذا يريد أعداء الجزائر من الجزائريين نسيان تاريخهم !!!؟؟؟
الجزائر أثبت عظمتها طيلة 132 ضد استعمار غاشم، وكللتها بثورة مجيدة، أذلت بها أسلاف روتايو ودرياكنور ولوبان، وألهمت شعوب عبر العالم العظمة.
يوم: 10/06/1944، قتل الألمان بضع عشرات من الفرنسيين في قريةOradour-sur-Glane . ولما قال الصحفي أن الألمان استلهموا من جرائم فرنسا، ثارت ثائرة فرنسا، وتحامل الإعلام الفرنسي عليه، وتم توقيفه، وطالبوه بالاعتذار.
أذكر الفرنسيين بثلاثة وقائع معلومة وموثقة:
يوم 18/12/1832 أبادت فرنسا 4000 جزائري بين معتصم داخل “مسجد كتشاوة” في العاصمة ومؤيد لهم خارجه لمنع تحويله إلى كنيسة.
يوم 08/05/1945، قتلت فرنسا 45000 متظاهرا جزائريا في سطيف وقالمة وخراطة، طالبوا باستقلال بلادهم، بعدما حرروا فرنسا.
يوم 05/12/1852 اقتحم الجيش الفرنسي مدينة الأغواط بعد حصار طويل، وأباد كامل سكانها المقدر بـ 6000 نفر، ولم يتمكن من الفرار إلا القليل. سميت تلك السنة بـ “عام الخلية” (خلت البلدة من كل سكانها).
يُراد اليوم من الجزائريين أن ينسوا تاريخهم لأنه يذكر البعض بجرائمهم وبهزائمهم، ويذكر البعض بجبنهم لأنهم تسولوا استقلالهم.
الجزائريون لن ينسوا أمجادهم، ولن ينسوا تضحيات أبائهم وأجدادهم، وسيكتبونه على جباههم.
كعادته غزواي يقصف ولا يبالي. 👍🇩🇿👍👏👏