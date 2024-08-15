إذا ثأرت إيران وميليشياتها: كم تبقى من أمريكا في العراق؟

لا عدّ لها ولا حصر طرائف التعليقات على احتمالات الهجوم الإيراني ضدّ دولة الاحتلال، انتقاماً لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في قلب طهران؛ وكذلك، إذا شارك ««حزب الله»» اللبناني في الهجمات، ثأراً لاغتيال فؤاد شكر القيادي البارز في الحزب. وبين الأكثر تهكماً على الردّ الإيراني، أو بالأحرى ذاك الذي يتأخر، شريط فيديو أنجزته صفحة كردية على مواقع التواصل الاجتماعي، متخصصة بالذكاء الاصطناعي، يُظهر رئيس حكومة الاحتلال على خلفية النصب الشهير في العاصمة الإيرانية طهران، يشدو بأغنية صباح فخري الشهيرة: «ردّي عليه، عليه ردّي! ردّي! ردّي!».
أبعد عن المزاح، ولكنه في عداد الأقرب إلى طرافة الحماقة والبلاهة واستغفال العقول، تصريح يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يقول التالي: «سوف يسير 20 مليون شخص من النجف إلى كربلاء [ويقصد في مناسبة الأربعين السنوية المعروفة، حيث تحجّ جموع الشيعة لزيارة العتبة الحسينية]. فإذا بدّل هؤلاء طريقهم وساروا إلى القدس، فمَنْ يستطيع مقاومتهم؟ أتعتقدون حقاً أنّ إسرائيل سوف تصمد أمامهم؟».
غير أنّ طرفة صفوي الخرقاء تنطوي على عنصر عقلاني واحد، ضمنيّ مع ذلك ولا يستقيم إلا باستنتاج من خارجها بالطبع؛ هو أنّ العراق الأرض والبلد، بوصفه ساحة مفتوحة أمام أنشطة الميليشيات الشيعية العديدة التابعة مذهبياً للمرشد الأعلى، وعسكرياً للحرس الثوري الإيراني، عنصر مشارك في أيّ هجوم إيراني محتمل على دولة الاحتلال. ويستوي أن تضرب هذه الميليشيات من الأراضي العراقية، فتستهدف قواعد أمريكية في عين الأسد أو الحرير، أو تضرب من الأراضي السورية مواقع أمريكية في التنف وحقل العمر. هذا إذا افترض المرء أنّ الميليشيات ذاتها، أو سواها متحالفة معها، لن تستخدم الأراضي الأردنية على نحو أو آخر.
مشهد المواجهة بين الميليشيات المذهبية العراقية والقوات الأمريكية في البلدان الثلاثة يحيل إلى معضلة جيو ــ سياسية، وتاريخية على نحو ما، تضرب بجذورها في عمق مشروع الولايات المتحدة الأمّ في العراق؛ الذي قد يكون ابتدأ مع أبريل غلاسبي سفيرة واشنطن في بغداد أيام الحرب العراقية ــ الإيرانية؛ ومرّ باتجار البيت الأبيض مع صدّام حسين، عبر وزير الدفاع الأسبق دونالد رمسفيلد؛ وبـ«درع الصحراء» و«عاصفة الصحراء» وخرافة «النظام الدولي الجديد» وغزو العراق، وخيانة الكرد في الشمال والشيعة في الجنوب؛ وصولاً إلى اجتياح 2003 في رئاسة جورج بوش الابن وهيمنة «المحافظين الجدد» وأكذوبة «تصدير» الديمقراطية عبر الدبابة وصاروخ الـ«توماهوك»؛ وليس انتهاء، اليوم، بوجود عسكري أمريكي مكروه شعبياً، وعرضة لمسيّرات وصواريخ الميليشيات الشيعية.
ثمة في المآل الراهن ما يشبه «نهاية الحلم الأمريكي» في العراق، حسب تعبير الكاتب البريطاني باتريك كوبرن؛ مع تشديد إضافي مشروع مفاده أنّ تباشير نهاية كهذه تشمل أيضاً ذلك النطاق الأوسع، الذي خطّطت له حفنة من كبار «المحافظين الجدد» الأمريكيين، أمثال إرفنغ كريستول، بول ولفوفيتز، ريشارد بيرل، وغاري شميت. المتابعة من قلب البيت الأبيض وخارج المحيط قادها بوش الابن، صحبة أمثال ديك شيني، رمسفيلد، كوندوليزا رايس، إليوت أبرامز، ودوغلاس فايث. ولعلّ أولى علائم فضح المشروع أتت من الأمريكي سكوت ريتر، الذي كان أشهر مفتّشي الـ»أونسكوم» لجنة الأمم المتحدة التي كُلّفت بنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق؛ قبل أن يتقدّم باستقالة مدوية، ويصدر كتابه الثاني «الحرب على العراق» مفنداً ذرائع بوش الابن في تبرير شنّ الحرب.
إذا قررت إيران وميليشياتها الثأر من دولة الاحتلال، في ضوء المشهد الراهن (بمعزل عن نظرية صفوي حول جحافل الأربعين)؛ ماذا، ومَنْ، وكم تبقى من أمريكا، في العراق الراهن؟
ولقد سرد ريتر الحجج المضادة التالية: 1) لا توجد رابطة بين صدّام حسين و«القاعدة»؛ و2) إمكانيات العراق، الكيميائية والبيولوجية والنووية، دُمّرت في السنوات التي أعقبت حرب الخليج؛ و3) المراقبة عن طريق الأقمار الصناعية كانت، وتظلّ، قادرة على كشف أيّ مراكز جديدة لإنتاج الأسلحة؛ و4) الحصار منع العراق من الحصول على معظم، وربما جميع، المواد المكوّنة لصنع تلك الأسلحة؛ و5) تغيير النظام بالقوّة لن يجلب الديمقراطية إلى العراق؛ و6) عواقب حرب أمريكا على العراق خطيرة للغاية، على الشرق الأوسط بأسره. بعض هذه العواقب، والكثير منها ربما، يسجّلها المشهد الراهن المتمثل في حيرة القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا والأردن إزاء الميليشيات ذاتها التي مكّنتها القوات الأمريكية الغازية ذاتها، سنة 2003 وما بعد.
وكان المنطق الذرائعي خلف خدمة المصالح القومية الأمريكية العليا في غزو العراق يشير إلى ثلاثة أسباب استراتيجية على الأقلّ: 1) تحويل العراق إلى قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة وحيوية، تخلّص واشنطن من مخاطر بقاء قوّاتها في دول الخليج، وما يشكّله هذا الوجود من ذريعة يستخدمها الأصوليون لتحريض الشارع الشعبي ضدّ الولايات المتحدة، وتشجيع ولادة نماذج جديدة من المنظمات الإرهابية على شاكلة «القاعدة»؛ و2) السيطرة على النفط العراقي، التي ظلت التقديرات تشير إلى أنه قد يصبح الاحتياطي الأوّل في العالم، أي بما يتفوّق على المملكة العربية السعودية ذاتها؛ و3) توطيد «درس أفغانستان» على صعيد العلاقات الدولية، بحيث تصبح الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط، ومعظم أجزاء العالم في الواقع، مطلقة أحادية لا تُردّ ولا تُقاوم.
ولسوف يقول بوش الابن، ويعيد ويكرر، إنّ «العراق الحرّ ستحكمه القوانين، لا الدكتاتور. والعراق الحرّ سيكون مسالماً وليس صديقاً للإرهابيين أو تهديداً لجيرانه. والعراق الحرّ سيتخلى عن كلّ أسلحة الدمار الشامل. العراق الحرّ سيضع نفسه على طريق الديمقراطية». كولن باول، وزير خارجيته وسيّد الحمائم آنذاك، سوف يزيد في الطنبور نغماً: إنّ «ما نريده من العراق هو أمّة خالية من أسلحة الدمار الشامل، أمّة لها شكل تمثيلي في الحكم، تعيش بسلام مع جيرانها، لا تضطهد شعبها، وتستخدم ثروة العراق لصالح شعب العراق. أمّة لا تزال أمّة واحدة، لم تتشظّ إلى أجزاء مختلفة. ولسوف أضيف عنصراً ثانياً: مثال للمنطقة ولبقيّة أرجاء العالم. دولة مارقة ذهبت. مكان كان مصدراً للتوتر وعدم الاستقرار ولم يعد مكاناً للتوتر وعدم الاستقرار».
رمسفيلد، وزير الدفاع والقائد التنفيذي لفريق الصقور، عدّد سلسلة أهداف عامّة تسعى إليها الإدارة من وراء احتلال العراق، ثمّ اختصر الأمر في أعقاب سقوط بغداد على النحو التالي: «إعادة العراق إلى العراقيين»… ليس أقلّ! جيوشه على الأرض كانت منهمكة في إنزال أحمد الجلبي في الناصرية على حين غرّة؛ وفتح شوارع البصرة وبغداد أمام اللصوص والمشاغبين وناهبي المتاحف والبيوت والدوائر الرسمية؛ وحراسة مبنى واحد وحيد في بغداد كلّها: وزارة النفط العراقية!
في مستوى آخر، يخصّ التنظير الأعلى ذرائعية، نشر هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مقالة مسهبة بعنوان «دروس من أجل استراتيجية مخرج» اعتبر فيها أنّ «الحرب في العراق لا تخصّ الشأن الجيو ـ سياسي بقدر ما تدور حول صدام الإيديولوجيات والثقافات والعقائد الدينية. ولأنّ التحدّي الإسلامي بعيد النطاق، فإنّ الحصيلة في العراق سيكون لها من المغزى العميق أكثر ممّا كان لفييتنام؛ إذْ لو قامت، في بغداد أو في أيّ جزء من العراق، حكومة على شاكلة الطالبان أو دولة أصولية راديكالية، فإنّ موجات الصدمة سوف تتردّد على امتداد العالم المسلم».
ولكن… إذا قررت إيران وميليشياتها الثأر من دولة الاحتلال، في ضوء المشهد الراهن (بمعزل عن نظرية صفوي حول جحافل الأربعين)؛ ماذا، ومَنْ، وكم تبقى من أمريكا، في العراق الراهن؟
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
إضافةً لما ذكره الاستاذ صبحي عن طرفة الرد الايراني تظهر نتنياهو يشدو بأغنية صباح فخري: «ردي علييّ .. ردي ردي»، انتشرت على الواتساب طرفة ان نتنياهو سيقدم شكوى إلى مجلس الأمن بأن «دولة الاحتلال تسهر الليل بانتظار الرد، و أنهم تعبوا من السهر».
يبدو أن نظام الملالي يلعب نفسياً باسرائيل «بأن انتظار الرد اصعب من الرد» لأنه لن يأتي.
و مع اعتقادي بأن اسرائيل هي من خطط لهجمات ايلول عبر عميل مجرم يسكن كهوف افغانستان، و أنها كانت لتفتيت العراق و إخضاعه لإيران، و لكن العراقيون ضيعوا فرصة تاريخية عند انهاء حكم صدام من بناء دولة واحدة لكل المكونات العراقية.
إن غربن لالحقهن وإن شرقن يا ويلي
البيض خذن عقلي والسمر هدن حيلي
بالأمس القريب وقعت امريكا اتفاقية تجارة حرة “حدود مفتوحة” مع المكسيك ورحبت بانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية كترسيخ للسلم العالمي ووقف الإتحاد الأوروبي مصفقا لرؤيا بوتين التكاملية مع الغرب، نعم “تجري الرياح بما لا تشتهي السفن” ولكن السفن تواصل الابحار بعناد ومهما كلف الأمر لوجهتها، فصراع بريغوزن/ فاغنر وشويغو/ وزير الدفاع المخلوع، هو وجهة أوروبية ام آسيوية لروسيا ، مع أن الثانية اقصر تبقى الأولى الوجهة
كما علمنا حسني البورازان “إذا أردنا أن نعرف ما يجري في إيران ، علينا أن نعرف ما يجري في روسيا” ، رشح أن عناصر متنفذة في الحرس الجمهوري وراء مقتل “رئيسي” الذي وضع كافة اوراق إيران في سلة روسيا ، وان انتخاب”بزشكيان” مهندس، فكان بالإمكان منعه من الترشح كعدة عشرات آخرين
في الظرف الحالي، لا روسيا ستزود إيران بمنظومات دفاع لحاجتها اليها، ولا إيران ستزود روسيا بمسيرات انتحارية وصواريخ لحاجتها اليها
تذكر نكتة “ثلاجة السيسي” التي أوردها مسؤول سعودي أمام الرئيس التونسي السابق/ السبسي، لا السبسي استصاغها ولا السعودية مررتها دون تأديب وعقاب، فالعقلية الشعبية العربية معطوبة منذ حزيران 1967
مثقفونا يرتكبون خطا اصطلاحي او ان هناك احتمال انهم ايضا يجرفهم التضليل الاعلام الصهيوني : لا يوجد في امريكا ” محافظون جدد ” انه قناع يستعمله ا للوبي اليهودي الصهيوني وادا تمعنا في الاسماء التي سرد الكاتب نلاحظ انهم كلهم يهود باستثنا ك، باول ورايس ولم يكونا الا اداة تنفيذ.
في الخطاب المقدم لتبرير غزو العراق انه يجسد بامتياز مقولة : حق يراد به باطل.
مقال رائع وموسوعي كالعادة من المفكر المبدع ا.صبحي
بالفعل سكوت ريتر اسطورة في كشف المجرمين ببلده امريكا وماذا يفعلون بامريكا قبل دول العالم والعربية منها على وجه الخصوص…
منصورين بعون الله
أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
مقال وتحليل للواقع اصدق من الواقع نفسه سلمت يداك وقلمك استاذ صبحي
كل الاطماع و الجرائم يمكن ان نجد لها مبررا , لكن لا يمكننا ان نجد مبررا لتشبت العرب حكومات وشعوب بالعمالة للاجنبي وخصوصا للصهيوني و خيانة اوطانهم. هذه العاهة لن تجدها الا عند العرب, ومع ذالك ستجد من يفتخر بنفسه كعربي قدم خدمات جليلة للانسانية ومن اعظم هذه الخدمات تكريس خصلة الخيانة كمنتوج عربي قح. نسال الله اللطف فيما جرت به المقادير.
إذا تمعنا في الواقع التاريخي الحقيقي لذبح الشعوب العربية والتنكيل بها..سنجد أنه ليس هناك فرق كبير بين مرحلة الإستعمار المباشر..ومرحلة الإستعمار بالوكالة.. أو ماسمي في ادبيات التدليس السياسي بالاستقلال…ويكفي أن نجمع عدد الذين قتلتهم أنظمة الثكنات والجيوش المقبلة على شعوبها..المدبرة عن أعدائها..لنعرف أن الوكلاء أشد بأسا على النساء والأطفال والشيوخ والشباب من اساتذتهم في الأبواب العالية في باريس ولندن وواشنطن…؛ ولايستثنى من ذلك الدور الإيراني الملموس في هذا المجال…اعتبارا لما قام به نظام الملالي من تصفية لمليوني عراقي..ومنهم علماء كبار لايجود الزمان بمثلهم…وتقتيل لمئات الآلاف من الشعب السوري…واليمني..وتحجير سياسي على لبنان…؛ ومن يعتقد أن نظاما شارك أمريكا وإسرائيل وبريطانيا في تدمير واحتلال العراق..ويقوم حالياً باحتلال أربع دول عربية .. سيحارب شريكه الصهيوني من أجل الفلسطينيين الذين تم تقديمهم كقربان لتحقيق الأهداف الجيوسياسية المشتركة..فهو لايدري ولايدري أنه لايدري..على قول الخليل بن أحمد الفراهيدي…
أهم تعليق سلمت يداك أخ عبد الرحيم
وأضيف:
ولا يُستثنى من ذلك أيضا الدور التركي في قتل العرب والأكراد في شمال سوريا وشمال العراق
وفي نفاق تركيا في دعم فلسطين والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية سائرة في الخفاء مع إسرائيل
“لو قامت، في بغداد أو في أيّ جزء من العراق، حكومة على شاكلة الطالبان أو دولة أصولية راديكالية، فإنّ موجات الصدمة سوف تتردّد على امتداد العالم المسلم».
رؤية هنري كسينجر هذه لا تحتمل الجدل.. كانت المقاومة العراقية في الطريق لتحقيق ما تحقق لطالبان، الى ان استنجد المحتل الامريكي بإيران فحولت له المعركة الى معركة طائفية ، و أقامت له الدولة على طائفية .
عمالة العرب فوق الطاولة و عمالة إيران تحتها.
مهما قيل عن إيران وحزب الله سابقا أثبتت الأحداث الحالية أن الجميع في حيرة من أمره فلا أحد مع غزة والمقاومة سوى إيران واذرعها الشيعية فلا الطائفي يستطيع تبرير غسل يد اهل السنة والجماعة شعوبا ودول من غزة وأهلها ولا السياسي كذلك يستطيع التبرير فقط إردوغان صاحب الألف قناع لا يزال بالساحة
قد يكون معك حق ما قلتَه عن أردوغان بأنه مراءٍ وله ألف قناع وقناع – انظر ردي أعلاه
ولكن ليس ثمة ما يسوّغ أفعال إيران التدميرية في سوريا والعراق ولبنان واليمن –
السنوار نفسه قال على إيران أن تزودنا بالسلاح وحسب ونحن لها شاكرون –
أما إيديولوجيا فليس هناك أية علاقة بين إيران وحماس (وأخواتها) !!