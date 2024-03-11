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إراحة ميسي تكلف إنتر ميامي الخسارة الأولى في الدوري الأمريكي

11 - مارس - 2024

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واشنطن: غاب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي عن صفوف فريقه في مباراة خسرها مساء الأحد أمام مونتريال بنتيجة 2/3 في الدوري الأمريكي، بعد حصوله على راحة.

وشارك ميسي بالكامل في أول ثلاث مباريات لفريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي هذا الموسم، لكنه تابع زملاءه من المدرجات والفريق يتلقى الخسارة الأولى هذا الموسم.

وكان خافيير مورالييس، المدرب المساعد لفريق إنتر ميامي، ألمح للصحافيين يوم السبت الماضي، إلى أن النجم الأرجنتيني سيحصل على راحة، قائلا: “نعلم جميعا أن ليو يريد المشاركة في كل المباريات”.

وأضاف: “لكننا سنعقد جلسة معه ونتناقش لنرى ما يشعر به ونحدد القرار الأفضل لأنه لعب 90 دقيقة كاملة في المباريات السابقة”.

وكان ميسي تعرض لكدمة قوية في الساق خلال مباراة ناشفيل التي انتهت بالتعادل 2/2 يوم الخميس الماضي في دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي “كونكاكاف”، لكن موراليس أكد أن هذه الكدمة لا علاقة لها بغياب ميسي عن المباراة الأخيرة.

(د ب أ)

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