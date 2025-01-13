إرجاء إطلاق مسلسل ميغان ماركل عبر نتفليكس بسبب حرائق لوس انجلوس

لوس أنجلوس: أُرجئ إطلاق مسلسل ميغان ماركل الذي يتناول شغفها بالطهو والمرتقب عبر منصة نتفليكس لشهرين، بسبب الحرائق التي تجتاح لوس انجلوس، على ما أفادت زوجة الأمير هاري التي تعيش في كاليفورنيا.

وكان يُفترض أن يبدأ الأربعاء عرض العمل الذي يحمل عنوان “ويذ لاف، ميغان” والمؤلف من ثماني حلقات.

لكن بسبب الحرائق التي تشهدها لوس أنجلوس، أشارت الدوقة في بيان إلى أنها رغبت في تأجيل إطلاق المسلسل الذي تظهر فيه وهي تُعد وصفات مع مشاهير آخرين وتمارس البستنة، والتركيز بدل ذلك على “تلبية احتياجات المتضررين من الحرائق”.

تعيش ميغان مع الأمير هاري وطفليهما في مونتيسيتو، وهي منطقة يقطنها أثرياء تبعد حوالي 150 كيلومترا شمال غرب لوس أنجلوس.

وقام الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث وزوجته أخيرا بزيارة ناجين من الحرائق في باسادينا، إحدى ضواحي المدينة، ووجها دعوة إلى سكان كاليفورنيا لاستقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وبحسب صحيفة التلغراف البريطانية، استقبل الزوجان أقارب اضطروا إلى ترك منازلهم.

وبعد تخليهما عن التزاماتهما الملكية عام 2020، شارك هاري وميغان في عمل وثائقي من إنتاج نتفليكس صفّى من خلاله دوق ودوقة ساسكس حساباتهما مع العائلة الملكية والصحف الشعبية البريطانية.

وأطلقت ميغان ماركل في آذار/ مارس الفائت علامتها التجارية “أميريكن ريفييرا أوركارد” التي تركز على فنون المائدة والاعتناء بالمنزل.

(أ ف ب)