إرجاء اجتماع رباعي حول السودان على وقع خلاف مصري-إماراتي

القاهرة: أرجئ الثلاثاء اجتماع وزاري حول الحرب في السودان كان مقررا عقده في واشنطن بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، بعد خلاف بين القاهرة وأبو ظبي حول البيان الختامي المشترك، على ما أفاد مصدران دبلوماسيان.

واختلفت مصر والإمارات، اللتان تُعتبران اللاعبين الخارجيين الرئيسيين في الحرب الدامية في السودان، حول دور الطرفين المتحاربين، الجيش وقوات الدعم السريع، في عملية سلام محتملة في المستقبل.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أوضح في وقت سابق أنّ الهدف من الاجتماع الذي كان مقررا عقده هذا الأسبوع في واشنطن، هو رسم مسار نحو مفاوضات لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وخلّفت أكبر أزمات جوع ونزوح في العالم.

وقال دبلوماسي عربي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ الاجتماع أرجئ بسبب “خلافات لم يتمّ حلّها” حول البيان الختامي.

وأوضح أنّ “الإمارات أدخلت تعديلا في اللحظة الأخيرة ينصّ على عدم وجود أيّ حضور للجيش وقوات الدعم السريع في العملية الانتقالية المستقبلية”، وهو أمر اعتبرته القاهرة “غير مقبول”، على حدّ قوله.

ولطالما أكّدت مصر، الحليف الأقرب للجيش السوداني، على “أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية”، في إشارة خصوصا للمؤسسة العسكرية في السودان.

وقال مصدر آخر مطّلع على المفاوضات إنّ “الولايات المتحدة وزّعت مسودة وافق عليها الجميع، بما في ذلك الإمارات، لكنّ مصر لم تقبل الجزء الذي ينصّ على عدم سيطرة أيّ من الأطراف المتحاربة على الفترة الانتقالية”.

وأضاف المصدر طالبا بدوره عدم الكشف عن هويته، أنّ الولايات المتّحدة “قرّرت تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق”.

وسبق أن رعت الولايات المتّحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، والسعودية جولات تفاوضية عدّة في جدّة لإنهاء النزاع في السودان، لكنّ كل هذه الجهود فشلت في وضع حدّ لحرب يقول خبراء إنّها امتدّت إقليميا.

وحذّرت الأمم المتحدة مرارا من قوى خارجية تُؤجج الحرب في السودان الذي يمتلك احتياطات هائلة من الذهب تستورد الإمارات معظمها، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وشريط ساحلي يمتدّ مئات الكيلومترات على البحر الأحمر.

والقاهرة وأبوظبي حليفان إقليميان، لكنّهما على طرفي نقيض في الحرب في السودان.

والإمارات متّهمة على نطاق واسع بتسليح قوات الدعم السريع في انتهاك لحظر تصدير الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور، لكنّ أبو ظبي تنفي باستمرار ذلك رغم تقارير دبلوماسية وسياسية غربية ودولية تدعم هذه الاتهامات.

والسودان ممزّق بسبب الحرب التي شهدت ارتكاب طرفيها فظائع بحق المدنيين.

ويسيطر الجيش حاليا على وسط البلاد وشمالها وشرقها، بينما تسعى قوات الدعم السريع إلى إحكام سيطرتها على الغرب والجنوب، حيث أعلنت أخيرا تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

(أ ف ب)