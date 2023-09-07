إرجاء حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفخرية بسبب الإضراب في هوليوود

لوس انجليس: أُرجئت حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفخرية التي تؤذن بانطلاق موسم توزيع الجوائز، إلى التاسع من كانون الثاني/ يناير، على ما أفادت الجهة المنظمة، وسط إضراب تاريخي للممثلين وكتّاب السيناريو تشهده هوليوود.

وفي بيانها الأربعاء، لم تشر أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح الأوسكار، إلى أسباب إرجاء الاحتفال الذي كان مقرراً في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر. لكنها استبقت، بحسب تقارير صحافية، تمديد الإضراب الذي يشلّ هوليوود منذ أشهر.

وتُقام هذه الأمسية المُسماة “غوفرنرز أوورد” كل عام في لوس أنجليس لتكريم أبرز الوجوه السينمائية.

وأدى الإضراب الى تعديل واسع في مواعيد حفلات توزيع الجوائز في هوليوود، إذ أُرجئ احتفال توزيع جوائز إيمي الأعرق في مجال التلفزيون في الولايات المتحدة إلى كانون الثاني/ يناير بعدما كان مقرراً في أيلول/ سبتمبر.

وانضم الممثلون في تموز/ يوليو إلى كتّاب السيناريو المضربين منذ أيار/ مايو، في حركة اجتماعية مزدوجة لم تشهدها هوليوود منذ العام 1960.

وتحظر التوجيهات الصادرة عن النقابتين المعنيتين على الممثلين تصوير أفلام أو مسلسلات، أو المشاركة في حفلات أو فعاليات ترويجية.

وقد تُقام حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفخرية من دون حضور النجوم.

ومن المقرر منح جوائز أوسكار فخرية للممثلين ميل بروكس وأنغيلا باسيت.

(أ ف ب)