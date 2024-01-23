إرجاء محاكمة ترامب بتهمة التشهير إلى الأربعاء بسبب مرض أحد أعضاء هيئة المحلفين

نيويورك: أُرجئت إلى الأربعاء جلسة كانت مقرّرة الإثنين في نيويورك لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في إطار دعوى تشهير رفعتها ضدّه الكاتبة إي جين كارول، وذلك بسبب ظهور أعراض الإصابة بكوفيد على أحد أعضاء هيئة المحلّفين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وكان الرئيس الأميركي السابق والمرشح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري قد وصل صباح الاثنين إلى المحكمة الفدرالية في نيويورك لحضور المحاكمة، ولاحقا غادر لمواصلة حملته الإنتخابية في ولاية نيوهامبشر.

وكان من المحتمل أن يدلي ترامب بشهادته في قاعة المحكمة للدفاع عن نفسه في مواجهة الكاتبة السابقة في مجلة “إيل” (Elle) إي جين كارول (80 عاماً)، عشية التصويت في الانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامشير.

وكان ترامب دين في أيار/مايو الماضي بتهمة الاعتداء جنسياً على إي جين كارول في العام 1996 والتشهير بها في العام 2022 وألزم بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار.

وأرجأ القاضي لويس كابلان الجلسة الإثنين لأن أحد أعضاء هيئة المحلفين ظهرت عليه أعراض الإصابة بكوفيد، وعاد إلى منزله.

إلى ذلك أشارت محامية ترامب ألينا هابا، أنها تعاني أعراض الفيروس رغم أن نتيجة فحصها جاءت سلبية.

ولاحقاً أشار مصدر قضائي إلى أنّ المحاكمة ستستأنف الأربعاء في الساعة 16,30 ت غ، أي غداة الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشر التي يمكن أن يخطو فيها الرئيس السابق للولايات المتحدة خطوة كبرى نحو الفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وعلى الرغم من إدانة محكمة في نيويورك بالإجماع في أيار/مايو 2023 ترامب، واصل الرئيس السابق تشويه سمعة الكاتبة ووصفها بالكاذبة و”المجنونة”، وبأنها “امرأة زائفة” تحمل “رواية زائفة”.

وقال ترامب مؤخراً عن الكاتبة “لم أرَ هذه المرأة في حياتي… ليست لدي أيّ فكرة عن هويتها”.

وكانت كارول تقدّمت بشكوى مدنية منفصلة بتهمة التشهير ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.

وقال ترامب (77 عاما) حينها إن كارول (79 عاما) اختلقت القصة و”تحاول فقط بيع كتاب جديد”، مضيفا أن الكاتبة “ليست من النوع الذي يستهويني”.

وأحيلت هذه الشكوى الثانية أمام هيئة محلفين في كانون الثاني/يناير 2024 بعدما شهدت تأخيرات عدة.

وتطالب كارول في إطارها بتعويضات عن أضرار معنوية ومهنية تفوق عشرة ملايين دولار.

(أ ف ب)