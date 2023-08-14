إرسال مقاتلات إف 16 هولندية فيما تحلق قاذفات روسية باتجاه مجال الناتو الجوي

أمستردام: أرسلت هولندا والدنمارك مقاتلات إف16- اليوم الإثنين، فيما اقتربت قاذفتان روسيتان من المجال الجوي التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) فوق بحر الشمال. وعادت الطائرتان الروسيتان بعد التعرف عليهما ولم يغادرا المجال الجوي الدولي قط.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة الهولندية، بأن مقاتلتي إف16- هولنديتين أقلعتا وهما مستعدتان لحراسة المنطقة الخاضعة لمسؤولية هولندا عقب تلقي إنذار الساعة 0719 صباحا، بالتوقيت المحلي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

ووفقا للبيان “هذا لا يحدث في الغالب، ولكن الواقعة تؤكد على أهمية الانتشار السريع “.

وقال ناطق باسم قيادة الدفاع الدنماركية إن الحكومة الدنماركية أرسلت أيضا مقاتلاتها إف16-، لتحديد الطائرات ولكن الروس ظلوا في المجال الجوي الدولي.

وتتناوب هولندا وبلجيكا على مراقبة المجال الجوي في منطقة بنلوكس. ويتولى سلاح الجو الهولندي المسؤولية منذ منتصف نيسان/أبريل.

وتتواصل قيادة القتال الهولندية مع مركز العمليات الجوية المشتركة في أوديم بألمانيا، وهو مقر الناتو للمراقبة الجوية في شمال شرق أوروبا .

(د ب أ)