إرهاب المستوطنين: تدمير موقع أثري في نابلس

الضفة – «القدس العربي»: هدمت جرافات المستوطنين موقعًا أثريًا على جبل جنوب نابلس، فيما تواصلت هجمات المستوطنين، حيث كشف تقرير أممي أن الهجمات تسببت في تهجير 69 تجمعًا في الضفة الغربية.

فقد بدأت جرافات تابعة للمستوطنين أعمال تجريف واسعة في البؤرة الاستيطانية المقامة جنوب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، مستهدفة الموقع الأثري التاريخي القائم على قمة جبل قرقفة.

وأكدت منظمة «البيدر للدفاع عن حقوق البدو» في بيان أن «أعمال التجريف تتم تحت حماية قوات الاحتلال، وتشكّل تهديدًا بتدمير ممنهج لمعالم أثرية نادرة تمتد جذورها لآلاف السنين، ضمن محاولة واضحة لطمس الهوية الفلسطينية وفرض واقع استيطاني جديد على الأرض».

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وفي مقدمته «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» (اليونيسكو)، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية التراث الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق ذاته، أوضح مكتب «الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا) في فلسطين، في بيان صحافي وصل إلى «القدس العربي»، أنه بين كانون الثاني / يناير 2023 ومنتصف تموز / يوليو الجاري، هجّر ما لا يقل عن 2895 مواطنًا من 69 تجمعًا سكانيًا في أنحاء الضفة الغربية، لا سيما من التجمعات الرعوية والبدوية، بسبب البيئة القسرية الناتجة عن تصاعد عنف المستوطنين.

وأضاف البيان أن 45% من الأسر المهجّرة كانت من محافظة رام الله (1309 من أصل 2895)، تلتها محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وطوباس وسلفيت والقدس وأريحا.

وأشار إلى أن ثلث المهجّرين منذ بداية العام الحالي كانوا من منطقة غور الأردن (215 من أصل 636 شخصًا).

ونبّه «أوتشا» إلى تصاعد هجمات المستوطنين والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، وقال: «بين يومي 8 و14 تموز / يوليو، وُثِّقت ما لا يقل عن 30 هجمة شنها المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين، وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، أو كلا الأمرين معًا».

وفي طولكرم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ517 على التوالي، ولليوم الـ161 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد غير مسبوق في عمليات الهدم والتجريف التي طالت عشرات المنازل والمنشآت السكنية.

وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلالالثقيلة واصلت أعمال الهدم في مخيم طولكرم، والتي بدأت بها الأسبوع الماضي بوتيرة عالية.

ويأتي هذا التصعيد تنفيذًا لمخطط الاحتلال الجديد الذي يتضمن هدم 104 مبانٍ تضم نحو 400 منزل.

وبالتزامن، يشهد مخيم نور شمس تصعيدًا عسكريًا في ظل عدوان وحصار محكم تفرضه قوات الاحتلال عليه، مترافقًا مع حرق متعمد للمنازل من قبل الجنود، خاصة في جبل النصر.

وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال استولوا الأحد على أحد المباني السكنية قيد الإنشاء في المخيم، واعتلوا سطح المبنى، وشرعوا بقذف الحجارة على المنازل المجاورة والملاصقة له.