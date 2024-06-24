إزمير التركية.. مسيرة بالسيارات والدراجات النارية دعما لفلسطين- (صور)

إزمير (تركيا): شهدت مدينة إزمير غربي تركيا، الأحد، مسيرة بالسيارات والدراجات النارية لدعم فلسطين والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخرجت المسيرة تلبية لدعوة من هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) التركية.

وشارك في الفعالية أكثر من 100 شخص بدراجاتهم وسياراتهم وجابوا شوارع المدينة، رافعين العلمين التركي والفلسطيني.

واختتمت الفعالية بتلاوة الأدعية وإقامة صلاة الغائب على الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى نقص حاد في المستلزمات الإنسانية والغذائية بلغت حد المجاعة خاصة شمال القطاع.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)