إسبانيا: إدانة ما يحدث في غزة قضية إنسانية لا أيديولوجية

مدريد: أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، أن “إدانة هجمات حماس والقتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين في غزة ليست قضية أيديولوجية بل إنسانية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سانشيز في العاصمة مدريد أمام تجمع نظمه الحزب الاشتراكي العمالي الذي يتزعمه.

وقال إن إدانة “الهجمات الإرهابية الدنيئة لمنظمة إرهابية مثل حماس، وفي الوقت نفسه إدانة القتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ليست قضية أيديولوجية أو حزبية سياسية، إنها قضية إنسانية”.

وأوضح سانشيز أن ما تدافع عنه إسبانيا كحكومة هو “حقوق الإنسان”.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني صرح عند بوابة رفح الحدودية في مصر يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بأنه “إذا لم يعترف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، فإن إسبانيا ستتخذ قرارها الخاص”.

وأضاف حينها أن “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا يشمل قتل المدنيين الأبرياء في غزة، بما في ذلك آلاف الأطفال، وأن المعاناة الرهيبة لمئات الآلاف من الأشخاص في فلسطين مروعة”.

وبعد 48 يوما من الحرب، دخلت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

(الأناضول)