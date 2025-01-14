إسبانيا.. احتجاجات ضد إسرائيل قبل مباراة سلة بالدوري الأوروبي

مدريد: احتج العشرات من الإسبان في العاصمة مدريد ضد إسرائيل قبل مباراة ناديي ريال مدريد الإسباني ومكابي تل أبيب الإسرائيلي المقامة الثلاثاء، في إطار منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة.

واحتشد المتظاهرون تلبية لدعوة بعض المنظمات المدنية المتضامنة مع فلسطين وحزب “بوديموس” المعارض، أمام صالة “ويزينك سنتر” التي أقيمت فيها المباراة، بحسب مراسل الأناضول.

وأكد المتظاهرون أن إسرائيل تستغل الرياضة في التغطية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها في فلسطين.

وشددوا على ضرورة منع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية.

وحمل المحتجون أعلام فلسطين ورددوا هتافات من قبيل: “قاطعوا إسرائيل”، و”إسرائيل مجرمة”، و”فلسطين حرة”، و”عاش نضال فلسطين من أجل الحرية”.

وفي نفس السياق، شاركت أيوني بيلارا زعيمة حزب بوديموس، في الاحتجاج ضد إسرائيل.

وقالت بيلارا: “هناك إبادة جماعية ترتكبها دولة إسرائيل في فلسطين، ومن غير المقبول الحفاظ على علاقات دبلوماسية أو اقتصادية أو ثقافية أو رياضية مع دول ترتكب مثل هذه الجرائم”.

ودعت الحكومة الإسبانية إلى قطع جميع علاقاتها مع إسرائيل.

واتخذت الشرطة الإسبانية تدابير أمنية واسعة في محيط الصالة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)