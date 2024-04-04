إسبانيا: الاتحاد الأوروبي قد يعيد تقييم العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون

مدريد: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لقناة الجزيرة القطرية إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرس ما إذا كان سيواصل علاقته الاستراتيجية مع إسرائيل إذا خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني في حربها على قطاع غزة.
كان سانشيز ونظيره الأيرلندي قد طلبا من بروكسل في فبراير شباط إجراء مراجعة عاجلة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في قطاع غزة حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هجوما مكثفا واسع النطاق.
وقال سانشيز للجزيرة “فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، سيكون الباب مفتوحا لإجراء نقاش داخل المجلس الأوروبي لتحديد ما إذا كنا سنستمر في هذه العلاقة الاستراتيجية أم لا. لكن هذا الأمر يحتاج منا أولا إلى أن يكون لدينا تقييم من المفوضية الأوروبية”.
وجدد سانشيز دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة والاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة تتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل على الاعتراف بدولة فلسطينية. وأبلغت إسرائيل الدول الأربع بأن ذلك سيكون بمثابة “جائزة للإرهاب” من شأنها أن تحد من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.
ومنذ عام 1988، تعترف بالدولة الفلسطينية 139 من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
(رويترز)
“اذا ثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي؟””،بعد كل هذه الجرائم والانتهاكات بالصوت والصورة.اليس هذا كافيا ياسيد سانشيز؟
المطلب اولاً توقف الدول الأوروبية فوراً عن بيع السلاح الى اسراءيل
حث الولايات المتحدة الأمريكية على عدم عرقلة عمل مجلس الأمن للامم المتحدة بما في ذلك اصدار قرار ملزم يقضي بوقف الحرب على غزة وكذلك منع تزويد اسراءيل بالسلاح وضع قوات حفظ السلام للامم المتحدة بين حدود دولة فلسطين وإسرائيل
بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. منح فلسطين العضوية الكاملة في الامم المتحدة.
هه أضحكتني جملة. “الاتحاد الأوروبي قد يعيد تقييم العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون”!! و هل مازال الاتخاد الأوروبي و العالم يشك في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي!! يعني 6أشهر من الإبادة و حوالي 35 ألف قتيل ثليه من أطفال و نساء!! تبا لهؤلاء الأوربيين والغرب الأغمي الذي ما زال أعمى ال٦ينين و لا يريد أن يرى و أن يشك فيها تفعله إسرائيل من قتل و اغتثاب و تنكيل و إبادة …يعني القيم الإنسانية و القانون الدولي لا ينطبق على الفلسطينيين و لا على العرب و المسلمين؟؟؟ كيان الصوص المجرم الذي تحميه أمريكا أصبح فوق القانون؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسبانيا: الاتحاد الأوروبي قد يعيد تقييم العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون. عندما يتم احتلال دولة وقتل وطرد شعبها من على أرضه أليس هذا انتهاك القانون الدولي من 75 عاما وليس الآن إسرائيل أصبحت فوق القانون الدولي ولهذا هو لم تعط أي اهتمام عندما تصدر قرارات من مجلس الأمن أو محكمة العدل أو محكمة الجنايات لماذا إسرائيل تجبرت وتغولت بهذا الحجم بكم أنتم وللأسف أنتم الآن تشعرون بخطر إسرائيل على أنفسكم وإذا تحركتم ستتحركون لنفسكم وإذا فعلتم أي شيء لنا ستطلبون المقابل الحرب على غزة 6 شهور والقتل والتدمير من أول يوم وجميع الدول الأوروبية من أول يوم أرسلت مزدوج الجنسية إلى إسرائيل ب السلاح لقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا وتدمير بيوتنا هل أنتم لا تعلمون هذا عندما حضر بايدن إلى المنطقة يهددنا حضر بمفرده لا حضر ومعه التأييد الكامل منكم وليس التأييد المعنوي فقط لا والمادي أيضا إذن أنتم علمتمونا كيف مراؤكم أتمنى من الله أن يصدق الغرب معنا أقصد مع المنطقة ب الكامل ولو مرة واحدة.
كفى تلاعبا بالقانون يا عصابة الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل يطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة ويستقبل ملايين الأوكران يا هامان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀🚀