إسبانيا: الاتحاد الأوروبي قد يعيد تقييم العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون

مدريد: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لقناة الجزيرة القطرية إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرس ما إذا كان سيواصل علاقته الاستراتيجية مع إسرائيل إذا خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني في حربها على قطاع غزة.

كان سانشيز ونظيره الأيرلندي قد طلبا من بروكسل في فبراير شباط إجراء مراجعة عاجلة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في قطاع غزة حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هجوما مكثفا واسع النطاق.

وقال سانشيز للجزيرة “فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، سيكون الباب مفتوحا لإجراء نقاش داخل المجلس الأوروبي لتحديد ما إذا كنا سنستمر في هذه العلاقة الاستراتيجية أم لا. لكن هذا الأمر يحتاج منا أولا إلى أن يكون لدينا تقييم من المفوضية الأوروبية”.

وجدد سانشيز دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة والاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة تتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل على الاعتراف بدولة فلسطينية. وأبلغت إسرائيل الدول الأربع بأن ذلك سيكون بمثابة “جائزة للإرهاب” من شأنها أن تحد من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.

ومنذ عام 1988، تعترف بالدولة الفلسطينية 139 من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

(رويترز)