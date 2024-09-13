دول أوروبية وإسلامية تجتمع بإسبانيا أملا في وضع جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية

إسطنبول: دعت إسبانيا المجتمع الدولي إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتستضيف إسبانيا اجتماعا رفيع المستوى اليوم الجمعة بمشاركة عدد من الدول الإسلامية والأوروبية لبحث سبل إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، إن الخطوات التي تحققت باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين “مهمة ولكنها غير كافية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد، قبيل انعقاد اجتماع مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال الوزير ألباريس إن “حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) هو الحل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة”.

وأكد أنه “لا بد من إطلاق مسار سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وإلزام الأطراف (المعنية بالصراع) بالمشاركة فيه”.

وأضاف ألباريس: “الخطوات التي تحققت باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية مهمة ولكنها غير كافية”.

وخلال الاجتماع الذي يحمل عنوان “من أجل تنفيذ حل الدولتين”، ستتم مناقشة الإجراءات اللازمة لضمان فاعلية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

فلسطين: حل الدولتين مرهون بعضوية أممية كاملة وإنهاء الاحتلال

من جهته قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الجمعة، إن حل الدولتين يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومزيدا من الاعترافات بدولة فلسطين، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام اجتماع مدريد، وفق بيان مكتب مصطفى.

واعتبر مصطفى أن “ما يجعل حل الدولتين ممكنا هو إنهاء الاحتلال والمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض “فيتو” في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين في المنظمة.

وتتمتع فلسطين بوضع “دولة غير عضو” لها صفة مراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وأكد مصطفى الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية فلسطين “ضرورة حشد المجتمع الدولي لمختلف الجهود لإقرار وتنفيذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين”.

وشدد على ضرورة العمل “لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس”.

وطالب مصطفى بـ”دعم جهود الحكومة الفلسطينية في برنامجها الإغاثي لقطاع غزة، وإعادة الإعمار والحياة فور وقف العدوان الإسرائيلي”.

ويشارك في الاجتماع وزيرا خارجية النرويج وسلوفينيا ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، فضلا عن أعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن غزة والتي تضم مصر والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا.

واعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا في 28 مايو أيار بدولة فلسطينية موحدة تحكمها السلطة الفلسطينية وتضم قطاع غزة والضفة الغربية، وتكون عاصمتها القدس الشرقية. وبتلك الاعترافات أصبح عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بالدولة الفلسطينية 146 دولة من إجمالي 193 دولة.

(وكالات)