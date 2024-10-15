إسبانيا تتأهل لدور الثمانية في دوري الأمم الأوروبية بفوز سهل على صربيا

قرطبة (إسبانيا): تأهلت إسبانيا بطلة أوروبا إلى دور الثمانية في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بفوزها السهل على صربيا بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء، بفضل أهداف إيمريك لابورت وألفارو موراتا وأليكس باينا.

وضمنت إسبانيا المركز الثاني على الأقل إذ تتصدر المجموعة الأولى في المستوى الأول برصيد عشر نقاط، متقدمة بثلاث نقاط على الدنمارك في المركز الثاني، وبست نقاط على صربيا في المركز الثالث، بينما تتذيل سويسرا المجموعة برصيد نقطة واحدة، مع تبقي مباراتين على نهاية دور المجموعات.

ورغم غياب العديد من لاعبي الفريق الذي تغلب بنتيجة 2-1 على إنكلترا في نهائي بطولة أوروبا 2024 في يوليو/ تموز، فإن إسبانيا هيمنت على صربيا بعدما حاولت التسجيل 30 مرة مقابل ثلاث محاولات فقط من الفريق الزائر.

وسجل المدافع لابورت الهدف الأول بضربة رأس من مسافة قريبة بعد خمس دقائق من صفارة البداية، وضاعف موراتا الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 54، تقدم صاحب الأرض بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

وحصل ستراينيا بافلوفيتش لاعب صربيا على بطاقة حمراء مباشرة بسبب ارتكاب خطأ ضد ميكل أويارزابال على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 78، وسدد باينا الركلة الحرة في الزاوية العليا ليضمن فوزا سهلا لإسبانيا.

(رويترز)