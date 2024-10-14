سياسة | دولي | أوروبا

إسبانيا تحث أعضاء الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

14 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
2

مدريد: حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الاثنين بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.

ومنذ عدة أشهر تجري إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل على أساس أن إسرائيل ربما تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول صحفي استقصائي:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 11:09 ص

    المانيا النازية تقف إلى جانب الإرهاب الصهيونازي و تعارض فرض أية عقوبات على اسرائيل ، لا بل إنها تكافىء اسرائيل على عمليات الإبادة التي تقوم بها ضد اطفال غزة بمنحها مزيد من الأسلحة و المليارات

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 11:47 ص

    ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا إسبانيا اليتيمة تغرد خارج سرب الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة ويستقبل ملايين الأوكران يا هامان ثم أن وزير الدفاع الإسباني يا إخواني لا يزال يشرف على إرسال الصواريخ القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي سنة وزيادة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🤠🚀

    رد

أخبار ذات صلة

باحثون: إسبانيا أبرمت 46 عقدا مع شركات أسلحة إسرائيلية منذ بدء حرب غزة
منذ 17 ساعة
إسرائيل “تدين بشدة” إلغاء إسبانيا صفقة للأسلحة
24 - أبريل - 2025
إسبانيا تلغي صفقة شراء ذخيرة من إسرائيل
24 - أبريل - 2025
الرباط.. مباحثات مغربية إسبانية لتطوير التعاون الأمني
23 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية