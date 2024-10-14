إسبانيا تحث أعضاء الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

مدريد: حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الاثنين بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.
ومنذ عدة أشهر تجري إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل على أساس أن إسرائيل ربما تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.
(رويترز)
المانيا النازية تقف إلى جانب الإرهاب الصهيونازي و تعارض فرض أية عقوبات على اسرائيل ، لا بل إنها تكافىء اسرائيل على عمليات الإبادة التي تقوم بها ضد اطفال غزة بمنحها مزيد من الأسلحة و المليارات
ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا إسبانيا اليتيمة تغرد خارج سرب الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة ويستقبل ملايين الأوكران يا هامان ثم أن وزير الدفاع الإسباني يا إخواني لا يزال يشرف على إرسال الصواريخ القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي سنة وزيادة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🤠🚀