إسبانيا تختتم تصفيات بطولة أوروبا بالفوز 3-1 على جورجيا

بلد الوليد- إسبانيا: هز روبن لو نورمان وفيران توريس الشباك وأحرز لوكا لوخوشفيلي هدفا عن طريق الخطأ في مرماه لتفوز إسبانيا 3-1 على جورجيا في ختام منافسات المجموعة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في بلد الوليد اليوم الأحد.

ووصل صاحب الأرض الذي ضمن التأهل بالفعل كمتصدر للمجموعة إلى 21 نقطة بعد سبعة انتصارات في ثماني مباريات، وبخسارة وحيدة أمام اسكتلندا صاحبة المركز الثاني والتي ضمنت التأهل أيضا برصيد 17 نقطة.

واحتلت جورجيا المركز الرابع بثماني نقاط، متأخرة بثلاث نقاط عن النرويج صاحبة المركز الثالث، بينما تذيلت قبرص ترتيب المجموعة دون نقاط.

وافتتحت إسبانيا التسجيل بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة بعد ركلة حرة من توريس من الجهة اليسرى وصلت لروبن لو نورمان الذي سجل هدفه الدولي الأول.

وأدركت جورجيا التعادل بعد ست دقائق عبر هجمة مرتدة سريعة وإنهاء من مهاجم نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا قبل أن تتلقى إسبانيا ضربة أخرى بعد لحظات بمغادرة جابي لاعب وسط برشلونة الملعب باكيا بسبب إصابة في الركبة.

ورغم ذلك استعادت إسبانيا تقدمها بعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني برأسية توريس، قبل أن يحرز لوخوشفيلي هدفا عكسيا في الدقيقة 72 لتصبح النتيجة 3-1.

(رويترز)