إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى “التحلي بالشجاعة” لمعاقبة إسرائيل

مدريد: دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاتحادَ الأوروبي إلى “التحلي بالشجاعة في فرض عقوبات على إسرائيل” التي تواصل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفي حديث للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، الاثنين، أوضح ألباريس بأنه سيطالب نظراءه بتعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي فورا، وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات فردية على المسؤولين عن إسرائيل.

ويتطلب تعليق الشراكة التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية، أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضوا تمثل ما لا يقل عن 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي.

ولفت ألباريس إلى أنه سيطلب من نظرائه في الاجتماع “التحلي بالشجاعة في فرض عقوبات على إسرائيل”.

(الأناضول)