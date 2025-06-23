إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى “التحلي بالشجاعة” لمعاقبة إسرائيل

مدريد: دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاتحادَ الأوروبي إلى “التحلي بالشجاعة في فرض عقوبات على إسرائيل” التي تواصل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفي حديث للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، الاثنين، أوضح ألباريس بأنه سيطالب نظراءه بتعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي فورا، وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات فردية على المسؤولين عن إسرائيل.
ويتطلب تعليق الشراكة التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية، أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضوا تمثل ما لا يقل عن 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي.
ولفت ألباريس إلى أنه سيطلب من نظرائه في الاجتماع “التحلي بالشجاعة في فرض عقوبات على إسرائيل”.
(الأناضول)
اسبانيا وكأن فيها بعض بقايا الاندلس، تغرد خارج سرب الاتحاد الوروبي الذي لوثته فرنسا العنصرية وألمانيا النازية
تحية تقدير لرجال اسبانيا الذين أظهروا شجاعة وإنسانية خير من كثير من حكام العرب المطبعين الخونة
بعض بقايا الاندلس؟ الحمد لله ان تم طرد العرب من الاندلس وتطهيرها والا اصبحت اسبانيا مثل بقية دول التطبيع. يبدو ان القرون الماضية كانت كفيلة بالقضاء على جينات الخيانة التي تركها ربعنا وعربنا في الاندلس
هذا لا ينسينا انها محتلة لحد الآن مدينتين عربيتين.
و بعض العرب في اتفاقيات طول و عرض مع اسرائيل و منهم من يستعين بها ضد جيرانه.