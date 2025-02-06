إسبانيا ترفض اقتراحا إسرائيليا بخصوص استقبالها لفلسطينيين من غزة

مدريد: رفض وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخميس اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بخصوص استقبال إسبانيا لفلسطينيين في حال تهجيرهم من غزة.

وقال ألباريس في مقابلة مع محطة “آر إن إي” الإذاعية الإسبانية “أرض سكان غزة هي غزة.. ويجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتس أمر الجيش الإسرائيلي الخميس بإعداد خطة للسماح “بالخروج الطوعي” للسكان من قطاع غزة.

جاءت هذه التعليمات في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين سكانها في أماكن أخرى وتحويل المنطقة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وقال كاتس إن إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي اعترفت العام الماضي بالدولة الفلسطينية، “ملزمة قانونا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها”.

(رويترز)