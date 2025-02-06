سياسة | دولي | أوروبا

إسبانيا ترفض اقتراحا إسرائيليا بخصوص استقبالها لفلسطينيين من غزة

6 - فبراير - 2025

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

مدريد: رفض وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخميس اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بخصوص استقبال إسبانيا لفلسطينيين في حال تهجيرهم من غزة.

وقال ألباريس في مقابلة مع محطة “آر إن إي” الإذاعية الإسبانية “أرض سكان غزة هي غزة.. ويجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتس أمر الجيش الإسرائيلي الخميس بإعداد خطة للسماح “بالخروج الطوعي” للسكان من قطاع غزة.

جاءت هذه التعليمات في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين سكانها في أماكن أخرى وتحويل المنطقة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وقال كاتس إن إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي اعترفت العام الماضي بالدولة الفلسطينية، “ملزمة قانونا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها”.

(رويترز)

  1. يقول محمد:
    فبراير 6, 2025 الساعة 10:18 ص

    هؤلاء شرفاء

  2. يقول مغربي حر:
    فبراير 6, 2025 الساعة 10:48 ص

    هنا لديا نقطتين الأولى اسراءيل توجه رسالة مباشرة إلى اسبانيا و تريد تقول لها بما انك ضدنا و تصطفين مع فلسطينيين فعليك استقبالهم عندك و النقطة الثانية ربما اسراءيل و امريكا بداوا يرسلوا رساءل الى حكومات الدول العالم و خصوصا العربية لاستقبال الفلسطينيين

  3. يقول عثمان م لمين:
    فبراير 6, 2025 الساعة 12:35 م

    السلام عليكم
    حل قضية فلسطين سهلا جدا، هناك 7 مليون يهودي في * اسرائيل ” وكلهم يحملون جنسية اخرى، الحل عودة هؤلاء الي بلدانهم الاصاية، و تبقى فلسطين لاهلها الاصليين الذي لا وطن غيرها لديهم كاليهود.

