إسبانيا تستدعي القائم بأعمال سفير إسرائيل احتجاجا على اعتراض “مادلين”

القدس: استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، الاثنين، القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في مدريد، للاحتجاج على اعتراض تل أبيب سفينة “مادلين” الإغاثية بالمياه الدولية أثناء توجهها إلى شواطئ قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “استدعت وزارة الخارجية الإسبانية القائم بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد دان بوراز، للاحتجاج على اعتراض سفينة المساعدات المتجهة إلى غزة خلال الليل (فجر الاثنين)”.

فيما لم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي فوري بشأن ذلك.

في السياق، قال السفير الألماني في إسرائيل ستيفن سيبرت، في منشور على منصة إكس: “نحن على تواصل مع السلطات الإسرائيلية بشأن سفينة مادلين”.

وأضاف: “نقلت البحرية (الإسرائيلية) جميع الركاب إلى إسرائيل، مؤكدة سلامتهم، وقد أُمروا بمغادرة البلاد”.

وتابع: “عرضنا المساعدة القنصلية لمواطن ألماني واحد” من ناشطي السفينة، دون ذكر اسمه.

وفجر الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار إبعاد الناشطين الـ12، المعتقلين من على متن السفينة “مادلين” في المياه الدولية، وذلك بعد استيلاء سلاح البحرية عليها.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، أنه تم نقل السفينة والناشطين إلى ميناء أسدود جنوب إسرائيل.

وقال مركز “عدالة ” الحقوقي بإسرائيل في بيان، إنه “وجّه رسالة عاجلة إلى السلطات الإسرائيلية يطالب فيها بالكشف الفوري عن أماكن تواجد 12 ناشطا دوليا جرى احتجازهم قسرا وكانوا على سفينة مادلين، بعد أن استولت البحرية الإسرائيلية عليها، في خطوة تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

ولم تحدد تل أبيب رسميا موقع اعتقال ناشطي السفينة “مادلين”، لكن صحيفة “إسرائيل اليوم” قالت إن مصلحة السجون تستعد لوصول الناشطين، إذ جرى تجهيز زنازين منفصلة لهم في سجن “جفعون” بمدينة الرملة وسط إسرائيل.

وأضافت الصحيفة: “كما أصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تعليمات لقيادة مصلحة السجون بعدم إدخال أجهزة الاتصال والإعلام، مثل أجهزة الراديو والتلفزيون، إلى الزنازين التي يُتوقع إقامتهم فيها”.

وتابعت: “سيتم مرافقة الناشطين من ميناء أسدود بواسطة وحدة نحشون التابعة لمصلحة السجون، في سيارات ذات نوافذ مغلقة”.

وفجر الاثنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي سفينة “مادلين” التي تقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.

وسبق الاقتحام، بث مباشر للمتضامنين من على متن السفينة، أفادوا خلاله بأن زوارق إسرائيلية كانت تحيط بها، بينما كان جنود إسرائيليون يطالبون المتضامنين برفع أيديهم.

كما حلقت طائرات مسيرة إسرائيلية فوق السفينة قبل اقتحامها وألقت سائلا أبيض مجهولا، وفق ما أظهر بث مباشر من على متن السفينة.

ويأتي الاقتحام بعد ساعات من تحذيرات إسرائيلية بمنع السفينة من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة، واعتبارها محاولة “غير قانونية” لكسر الحصار البحري، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تدخل المياه الإقليمية خلال ساعات.

وكانت السفينة “مادلين” تقل 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة “الضمير”، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو/ أيار الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

(وكالات)