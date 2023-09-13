إسبانيا تسحق قبرص 6-صفر في أول مشاركة بالتشكيلة الأساسية لجمال

غرناطة- إسبانيا: سجل فيران توريس هدفين ليساعد إسبانيا في انتصار مريح 6-صفر على قبرص متذيلة الترتيب في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء في مباراة أصبح فيها معجزة برشلونة الأمين جمال أصغر لاعب يبدأ مباراة مع منتخب بلاده على الإطلاق وعمره 16 عاما و61 يوما.

وكان هذا رقم قياسي آخر للإسباني جمال الذي أصبح أصغر لاعب سنا يشارك ويسجل هدفا يوم الجمعة الماضي عندما خاض مباراته الدولية الأولى في الفوز 7-1 على جورجيا في تفليس.

وكان مرة أخرى نشيطا في الجناح الأيمن وصنع الكثير من الفرص قبل استبداله في بداية الشوط الثاني، حيث أطلق تسديدة قوية ارتدت من القائم في الدقيقة 39 ليهز ألفارو موراتا الشباك إثر متابعة الكرة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وجاءت أهداف إسبانيا في الشوط الأول عبر تمريرات حاسمة من جناح شاب موهوب آخر هو نيكو وليامز لاعب أتليتيك بيلباو البالغ عمره 21 عاما.

وسجل جابي ليمنح أصحاب الأرض التقدم مبكرا في الدقيقة 18 ثم أضاف ميكل مورينو الهدف الثاني بعد 15 دقيقة وكل منهما إثر تمريرة عرضية من وليامز الذي أطلق تسديدة من مدى قريب تصدى لها الحارس جويل مول بعد ذلك بفترة قصيرة.

وأحرز البديل خوسيلو الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 70 وأنهى توريس وأليكس باينا ثم توريس مرة أخرى المهمة لإسبانيا بتسديدات من مدى قريب.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الأولى بتسع نقاط من أربع مباريات. وتتأخر بفارق ست نقاط عن اسكتلندا المتصدرة لكن لديها مباراة مؤجلة.

وقال المدافع روبن لو نورمان لمحطة (تي.في.إي) “قدمنا مباراتين جيدتين، كنا محظوظين بما يكفي لنسجل الكثير من الأهداف التي ستكون مهمة في نهاية مرحلة المجموعات لحسم التأهل.

“مثل هذه المباريات تبدو سهلة لكن يجب أن تكون في كامل تركيزك في كل دقيقة بالدفاع لأن منافسك ينتظر فرصة واحدة للتسجيل. كان من الممكن أن تظل واقفا لمدة 60 دقيقة ثم تأتي كرة واحدة يجب عليك إيقافها”.

(رويترز)