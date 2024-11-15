إسبانيا تضمن صدارة مجموعتها في دوري الأمم بالفوز 2-1 على الدنمارك

مدريد: سجل ميكل أويارزابال وأيوزي بيريز هدفين ليقودا إسبانيا للفوز بنتيجة 2-1 على مضيفتها الدنمارك اليوم الجمعة، ويضمنا لمنتخب بلادهما صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ومقعدا في دور الثمانية العام القادم.

ورغم غياب العديد من لاعبي الفريق الذي تغلب على إنكلترا بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أوروبا 2024 في يوليو/ تموز الماضي، فإن إسبانيا تفوقت وافتتحت التسجيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق أويارزابال لاعب ريال سوسيداد في الدقيقة 15، ثم عزز بيريز تقدم بلاده بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 58.

وأهدى خطأ فادح من حارس مرمى إسبانيا ديفيد رايا، جوستاف إيساكسن لاعب الدنمارك فرصة سهلة للتسجيل في الدقيقة 84.

ومع تبقي مباراة واحدة، تتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد 13 نقطة، متقدمة بست نقاط على الدنمارك، وثماني نقاط على صربيا، بينما تتذيل سويسرا المجموعة بنقطتين بعد تعادلها مع صربيا بهدف لكل منهما.

(رويترز)