إسبانيا تعترض على اقتراح لإنشاء مراكز لطالبي اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي

مدريد: أعربت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن رفضها لمقترح إنشاء مراكز لطالبي اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل قمة لقادة التكتل مقررة هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يلتقي زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غدا الخميس لمدة يومين، لمناقشة اقتراح قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كي يبحث التكتل استخدام مثل هذه المراكز لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ضمن قضايا أخرى.

وأعربت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز- من حزب سومار اليساري- المشارك في الحكومة الائتلافية، عن رفضها للفكرة.

ورفضت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا بصورة قاطعة الخطة، مشيرة إلى أن “سياسة الهجرة التي نطورها تعمل بالصورة المطلوبة بالفعل”.

وهناك نقاش متواصل في إسبانيا بشأن خطة لاستخدام مطار جديد نسبيا، لكنه شبه مهمل، في منطقة كاستيا- لا مانتشا بوسط البلاد كمركز استقبال للمهاجرين.

(د ب أ)