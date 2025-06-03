إسبانيا تعلق شراء نظام صواريخ مضادة للدبابات من شركة إسرائيلية

مدريد: أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية تعليق عقد مع شركة إسرائيلية لإنتاج نظام صواريخ “سبايك LR2” المضادة للدبابات لاستخدامه في قيادة القوات البرية.

يأتي ذلك عقب إقرار البرلمان الإسباني في 20 مايو/ أيار المنصرم توصية تدعو إلى فرض حظر على العقود العسكرية مع إسرائيل على خلفية ارتكاب تل أبيب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، الثلاثاء، عن مصادر رسمية قولها إن الوزارة قررت تعليق العقد المُعلن في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والبالغة قيمته حوالي 285 مليون يورو، والمُمنوح لشركة “باب تكنوس” الفرع الإسباني لشركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة.

والأسبوع الماضي، قال أمبارو فالكارسي، وزير الدولة الإسباني المسؤول عن الدفاع، إن الحكومة تعمل على خطط لتجنب أي اعتماد على إسرائيل.

ووفقًا للعقد مع “باب تكنوس” خُصّص حوالي 285 مليون يورو لمدة 5 سنوات لتجهيز وحدات المشاة البرية والبحرية بصواريخ “سبايك LR2”.

ومن المتوقع أن يُصوّت البرلمان الإسباني خلال الأيام المقبلة على مشروع قانون حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل في إسبانيا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل- بدعم أمريكي مطلق- إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)