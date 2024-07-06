إسبانيا تعلن تفكيك خلية “إرهابية” على أراضيها بتنسيق مع المغرب

الرباط: أعلن الحرس المدني الإسباني تفكيك خلية وصفها بـ”الإرهابية” تنشط في عدة مدن إسبانية، وذلك بالتعاون مع السلطات الأمنية المغربية.

جاء ذلك بحسب الحرس المدني الإسباني، نشره على موقعه الإلكتروني مساء الجمعة.

وقال البيان إن “التنسيق بين الحرس المدني الإسباني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية) أسفر عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 9 أشخاص بعدة مدن منها مدريد ومالقة وكورنيلا (تابعة لبرشلونة) ومليلية (تابعة للإدارة الإسبانية وتطالب الرباط باسترجاعها)”.

ولفت البيان إلى أن “الخلية تم تفكيكها في عملية أمنية مشتركة تبين أهمية التنسيق الأمني بين البلدين”.

وأضاف “أن المواد التي تم حجزها يشتبه بكونها تعود لما يسمى بتنظيم (داعش)”.

وبحسب البيان، فإنه “يشتبه بقيام الموقوفين بنشر وترويج الفكر المتطرف، والعمل على التجنيد والتحريض”.

وأسفر التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا، خلال السنوات الأخيرة، عن تفكيك عدد من “الخلايا الإرهابية والشبكات الإجرامية” التي تنشط في مجالي تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

ويتبادل المسؤولون الأمنيون الزيارات بين البلدين، آخرها زيارة المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو بيكيراس، المغرب في مايو/ أيار الماضي، أجرى خلالها مباحثات مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمغرب، عبد اللطيف حموشي.

(الأناضول)