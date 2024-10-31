سياسة | دولي | أوروبا

إسبانيا تلغي مشاركة إسرائيل في المعرض الدولي للدفاع والأمن

31 - أكتوبر - 2024

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز

مدريد: أعلنت إسبانيا، الخميس، أنها لن تسمح لإسرائيل وشركاتها بالمشاركة في المعرض الدولي الـ4 للدفاع والأمن (FEINDEF) المقرر إقامته في العاصمة مدريد عام 2025.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الدفاع الإسبانية أمبارو فالكارسي، في بيان إنه “لن تكون هناك مشاركة مؤسسية في المعرض من إسرائيل أو أي شركة إسرائيلية”.
وأضافت أن إسبانيا ملتزمة بالسلام والأمن في فلسطين ولبنان وتحترم القانون الإنساني الدولي، وأنه لا يمكن للمعرض “أن يقف غير مبالي بهذا الأمر”.
وأوضحت أن السبب الكامن وراء قرار استبعاد إسرائيل مع (FEINDEF)، أكبر معرض دفاعي في إسبانيا، هو “الاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان”.
وأردفت أن قرار الاستبعاد جاء أيضا بسبب مهاجمة جنود إسرائيليين مجموعة دولية من بينهم إسبانيين في الضفة الغربية.
جدير بالذكر أن معرض (FEINDEF)، الذي يُصنف بين أكبر 10 معارض دفاعية في العالم، سيقام في مدريد بين 12 و14 مايو/ أيار 2025، بمشاركة أكثر من 400 شركة دفاعية.
وتواصل إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشن حربا واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
(الأناضول)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 4:56 م

    إسبانيا قوية بمواقفها الشجاعة العادلة بعكس فرنسا الخانعة للوبي الصهيوني اليهودي يا دودي ✌️🇵🇸

    رد
  2. يقول Ahmed:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 10:50 ص

    السكر كل الشكر للحكومه والشعب الاسباني الذي وقف بقوه إلى جانب القضية الفلسطينية

    رد

