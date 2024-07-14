إسبانيا تهزم إنكلترا في نهائي يورو 2024 وتتوج بلقب أمم أوروبا لرابع مرة في تاريخها- (صور وفيديو)

برلين: توج منتخب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا بالفوز على إنكلترا بنتيجة 2/1 في المباراة النهائية اليوم الأحد.

تقدم المنتخب الإسباني بهدف أول سجله نيكو ويليامز بعد مرور 70 ثانية من بداية الشوط الثاني للقاء.

ونجح المنتخب الإنكليزي في إدراك التعادل في الدقيقة 73 بهدف سجله كول بالمر بعد مشاركته بديلا بدقائق قليلة.

لكن البديل الآخر ميكيل أويارزابال سجل الهدف الثاني لإسبانيا في توقيت قاتل بالدقيقة 86 بعد تبادل الكرة مع الظهير الأيسر مارك كوكوريا.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1964 و2008 و2012 ليصبح الأكثر فوزا بالكأس ويفض الشراكة مع منتخب ألمانيا الفائز باللقب ثلاث مرات.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 لحظة إعلان إسبانيا أبطال أوروبا بتعليق الشوالي ♥️🇪🇸

pic.twitter.com/qo9l2gz5SS — عمرو (@bt3) July 14, 2024

كما حققت إسبانيا أول فوز على إنكلترا في ثالث مواجهة بينهما ببطولات أمم أوروبا بعد الخسارة 1/2 في الدور الأول ببطولة 1980 والخروج من دور الثمانية بالخسارة بركلات الترجيح أمام الإنكليز في نسخة 1966.

أما المنتخب الإنكليزي فقد خسر المباراة النهائية لأمم أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته بركلات الترجيح أمام إيطاليا في النسخة الماضية التي أقيمت في عام 2021.

كما فشل منتخب الأسود الثلاثة في الفوز بلقب كبير منذ التتويج بكأس العالم 1966 التي استضافها على ملاعبه.

(د ب أ)