إسبانيا تهزم فرنسا بهدفين لهدف وتتأهل لنهائي يورو 2024

ميونخ: تأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 2/1 مساء الثلاثاء.

لم يستغل منتخب فرنسا تقدمه بهدف مبكر سجله راندال كولو مواني بعد مرور تسع دقائق بضربة رأس مستفيدا من كرة عرضية من زميله كيليان مبابي قائد الفريق.

وأدرك المنتخب الإسباني التعادل بتسديدة رائعة لمهاجمه الواعد لامين يامال في الدقيقة 21.

وأضاف داني أولمو الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 25.

وتأهل المنتخب الإسباني مجددا لنهائي بطولة أمم أوروبا وكان قد فاز باللقب ثلاث مرات في أعوام 1964 و2008 و2012 بينما خسر نهائي 1984.

وينتظر الماتادور الإسباني في نهائي يورو 2024 الذي سيقام الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين، الفائز من مواجهة إنجلترا ضد هولندا مساء الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند.

(د ب أ)