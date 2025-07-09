إسبانيا: حزب فوكس يهدد بطرد 8 ملايين من المهاجرين وأبنائهم وأحفادهم.. وتساؤلات: هل سيطرد لامين يامال؟

لندن- “القدس العربي”:

فجّر الحزب القومي اليميني المتطرف “فوكس” في إسبانيا قنبلة اجتماعية وسياسية بدعوته إلى تهجير وطرد ثمانية ملايين من المهاجرين وعلى رأسهم المغاربة، مما جعل مختلف الأصوات تتعالى منددة بهذا الانزلاق الخطير الذي يعيد فصولا من التاريخ وعلى رأسها “طرد الموريسكيين”.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري، أعلن أعضاء حزب فوكس المتطرف، القوة السياسية الثالثة في البلاد، عن نيته طرد ثمانية ملايين من المهاجرين، أي الجيل الأول والثاني والأبناء والأحفاد، ومن يمتلك الجنسية، ويمتد هذا إلى مواطني أمريكا اللاتينية الذين يعدون مسيحيين.

وتشكل هذه التصريحات قنبلة سياسية؛ لأن هذا الحزب اكتسب وجوده بتطوير خطابه المناهض للمهاجرين وخاصة المسلمين، وعلى رأسهم المغاربة. ويبدو أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر محدودا أمام زعيم هذا الحزب سانتياغو أباسكال الذي حضر مراسيم تنصيب ترامب في يناير الماضي في واشنطن. وهذه هي المرة الثانية خلال هذا الشهر الذي يصدر تصريحات مقلقة حول الهجرة.

ونجح الحزب في خلق ضجة سياسية واجتماعية في البلاد بتدخل مختلف الأطراف في النقاش، وإن بدأ يتراجع، إلا أنه يستفيد من الجدل السياسي لأنه يكسب أنصارا وأصواتا جديدة خاصة في ظل توتر المشهد السياسي الحالي في هذا البلد الأوروبي.

وفي موقف مضاد، أصدرت رئاسة الحكومة وبعض الوزارات مثل الداخلية، تصريحات تحذّر من خطورة هذه المواقف على السلم الاجتماعي، وتفند ربط الهجرة بالإجرام كما يذهب فوكس إلى ذلك. وكتب زعيم الحزب أباسكال في تغريدة في منصة “إكس” أنه لا يعرف عدد المهاجرين الذين يجب طردهم، ولكن يجب اتباع نهج الطرد الجماعي للذين يريدون فرض ديانة جديدة (في إشارة إلى المسلمين) والذين يضطهدون المرأة والذين لا يعملون ولا يندمجون ثم القاصرين.

وكتبت جريدة الباييس في افتتاحيتها يوم الثلاثاء بعنوان: “الهجرة كبش الفداء” أن “التطرف ضد الهجرة، الذي تشجعه الأحزاب المتطرفة، ظاهرة عالمية انتهت للأسف إلى أن تجد أفضل مكبرات الصوت في إذعان الأحزاب المعتدلة، خوفًا من فقدان بعض ناخبيها”.

من جهتها، كتبت جريدة بوبليكو الأربعاء، أن مواقف فوكس مستوحاة من حزب البديل الألماني المتطرف الذي أصبح القوة الثانية في ألمانيا في الانتخابات الأخيرة بفضل موقفه المتطرف جدا من الهجرة بطرح “الطرد الجماعي”.

وفي الوقت ذاته، يؤمن الحزب بما يسمى “الاستبدال العظيم” وهي نظرية أرساها الكاتب الفرنسي رينو كامو في كتابه “إعادة التوطين الكبرى” (2010)، ويزعم أن “شعبا مكونا من مهاجرين من أفريقيا وشمال أفريقيا يتعزز ثقافة وعددا، وبدأ يحل محل الشعب الفرنسي الأصلي”.

ورسمت جريدة “دياريو” صورة قاتمة عن مستقبل إسبانيا بدون مهاجرين ابتداء من انهيار بعض القطاعات مثل السياحة والزراعة ثم صناديق الضمان الاجتماعي والمعاش.

وترتفع أصوات تحذّر من الانزلاق الخطير لحزب فوكس لأنه يهدد السلم الاجتماعي بمثل هذه الأطروحات، ويجعل بعض حلقات التاريخ المأساوي تعود مثل عملية “طرد الموريسكيين”.

في المقابل، يسخر البعض من هذه الأطروحة، ويسأل الحزب هل سيشمل الطرد اللاعب لامين يامال لأن أبوه مغربي وأمه من غينيا، وهو أحد أعمدة المنتخب الإسباني حاليا.