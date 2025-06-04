إسبانيا ستطبق “الانفصال التكنولوجي” مع إسرائيل وستلغي صفقات أسلحة تتجاوز  مليار يورو

لندن- “القدس العربي”:

تطبيقا لتوجهات الحكومة والبرلمان، تسعى وزارة الدفاع الإسبانية إلى فك الارتباط النهائي بالصناعة العسكرية للكيان الإسرائيلي أو ما تسميه “الانفصال التكنولوجي التام”، ومن ضمن ذلك عدم استيراد أسلحة حيوية وبرامج إلكترونية-رقمية ستتجاوز مليار يورو.

وتقدم إسبانيا على قرارات سياسية واقتصادية للتنديد بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين التي خلفت استشهاد أكثر من 55 ألف شخص، وانتقلت الآن إلى مجال حيوي وهو العسكري. وأكدت حكومة مدريد في أكثر من مناسبة وآخرها نهاية الأسبوع الماضي أنها جمدت التعاون العسكري على مستوى الاستيراد والتصدير مع الكيان منذ 7 أكتوبر 2023، تاريخ بدء طوفان الأقصى.

أكدت حكومة مدريد في أكثر من مناسبة وآخرها نهاية الأسبوع الماضي أنها جمدت التعاون العسكري على مستوى الاستيراد والتصدير مع الكيان منذ 7 أكتوبر 2023

وعلى الرغم من حساسية التعاون العسكري والاستخباراتي الذي يبقى مستمرا رغم الأزمات وانقطاع العلاقات، تريد وزارة الدفاع الإسبانية استباق دخول مشروع القانون المتعلق بحظر بيع وشراء الأسلحة مع الدول المتهمة أمام المحاكم الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية حيز التنفيذ، كما هو الحال مع إسرائيل. ويُناقش هذا المشروع في البرلمان بشكل عاجل بمبادرة من حزب سومار المشارك في الحكومة، حسبما أوردت جريدة الباييس الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

وكانت كاتبة الدولة في الدفاع أمبارو فالكارسي قد كشفت مؤخرا أن الخطة الدفاعية الصناعية والتكنولوجية التي وافقت عليها الحكومة، بتمويل إضافي يتجاوز عشرة مليارات يورو لتصل نسبة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يهدف الى الاستقلالية الاستراتيجية والسيادة التكنولوجية و”ستساعد على إنهاء الاعتماد على الدول الأخرى وأيضًا على إسرائيل. وأوضحت هذه المسؤولة عن صفقات الأسلحة في حكومة إسبانيا أن الرهان على الاستقلالية الدفاعية يبدأ “بالانفصال التكنولوجي” عن باقي الدول وعلى رأسها إسرائيل.

واستنادا الى هذا التوجه، قد تكون إسبانيا قد جمدت صفقات أسلحة نوعية مع الكيان الإسرائيلي بقيمة تقارب مليار يورو وهي أجهزة تحديد بالليزر للطائرات المقاتلة (207 مليون يورو)، وصواريخ سبايك المضادة للطائرات (237.5 مليون يورو)، وقاذفة الصواريخ المتعددة “سيلام” (بقيمة تتجاوز 576 مليون يورو).

وأوردت جريدة الباييس الثلاثاء من الأسبوع الجاري أنه بالإضافة إلى هذه الصفقات المجمدة، من المنتظر، ووفق التوجهات الحكومية الحالية، تجميد عملية شراء النظام المشترك الجديد للاتصالات اللاسلكية التكتيكية للجيش (SCRT) بقيمة 738 مليون يورو، وحتى الآن كان العرض المفضل هو المقدم من شركة اسبانية وهي رفقة أخرى وهي أيكوس باستخدام تكنولوجيا من شركة Elbit الإسرائيلية.

وتأتي القرارات في المجال العسكري الرافضة للتعاون مع إسرائيل سواء في التصنيع المشترك أو الصفقات تماشيا مع توجه حكومة بيدرو شانشيز التي أعلنت رفضها لما يجري في فلسطين من تقتيل، واعترفت بالدولة الفلسطينية الصيف الماضي، وتطالب بوقف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان، وتساند الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الكيان بتهمة جرائم ضد الإنسانية، ولا تتردد في وصف ما يجري بجرائم ضد الإنسانية، واحتضنت منذ عشرة أيام قمة حول تطبيق حل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.