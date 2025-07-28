إسبانيا وألمانيا تطلقان مبادرات جوية لإغاثة غزة وسط تفاقم المجاعة

مدريد/برلين: أعلنت كل من إسبانيا وألمانيا، الإثنين، عن إطلاق مبادرات إنسانية جوية لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة، في ظل تحذيرات منظمات دولية من تصاعد حاد في مستويات سوء التغذية والمجاعة بعد أكثر من 21 شهراً من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي مدريد، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده تعتزم إلقاء 12 طناً من المساعدات الغذائية جواً فوق غزة هذا الأسبوع، في عملية ستنفذ الجمعة انطلاقاً من الأردن بواسطة طائرات سلاح الجو الإسباني.

وأكد سانشيز خلال مؤتمر صحافي أن “المجاعة في غزة عار على البشرية، ووقفها واجب أخلاقي”. ولفتت وزارة الدفاع الإسبانية إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن جهود مماثلة لما جرى في مارس 2024، حين ألقت إسبانيا 26 طناً من المواد الغذائية فوق القطاع.

وفي برلين، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده ستقيم “جسراً جوياً للمساعدات الإنسانية” مع قطاع غزة بالتعاون مع الأردن، وذلك استجابة لتحذيرات الأمم المتحدة من “مستويات مقلقة” من سوء التغذية في القطاع.

وأوضح ميرتس أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس سيعمل بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، اللتين أعربتا عن استعدادهما للمشاركة في إقامة جسر جوي مماثل لتأمين إيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية.

وتعكس هذه الخطوات تنامي الجهود الأوروبية للإسهام في التخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وسط شح حاد في المساعدات وصعوبة إيصالها براً.

(أ ف ب)