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إسبانيا: لا يمكن للمجتمع الدولي مساعدة فلسطين دون الاعتراف بها

منذ ساعة واحدة

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مدريد: صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بأن بلاده مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يمكنه مساعدة فلسطين دون الاعتراف بوجودها.
وفي حديثه خلال جلسة أسئلة المعارضة للحكومة في البرلمان الإسباني، الأربعاء، أكد سانشيز مجددا أن حكومته ستعترف بدولة فلسطين قبل صيف العام الجاري، ودافع عن ضرورة ذلك.
وأشار سانشيز إلى وقوع “واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية المؤسفة في القرن” جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال: “نطالب بوقف دائم لإطلاق النار من الطرفين، وإدانة الهجمات الإرهابية لحماس، والإفراج الفوري عن الرهائن وتسليم المساعدات الإنسانية، مساعدات إنسانية تتناسب مع الكارثة الإنسانية” بحسب تعبيره.
وأوضح رئيس الوزراء أن “رد إسرائيل غير المتناسب يهدد بزعزعة استقرار العالم والشرق الأوسط ويدمر عقودا من حقوق الإنسان”.
وشدد على أن المجتمع الدولي لا يمكنه مساعدة فلسطين دون الاعتراف بوجودها أولا، وقال إن “إسبانيا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
ومن المقرر أن يزور سانشيز بولندا والنرويج وإيرلندا في 11 و12 أبريل/ نيسان، وسلوفينيا في 16 من ذات الشهر، لطلب الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنظيم مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين.

(الأناضول)

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