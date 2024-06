إسبانيا وألمانيا تدينان استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على آلاف الدونمات من أراضي الأغوار- (تغريدة)

مدريد: أدانت الحكومتان الإسبانية والألمانية، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، لصالح مشاريع استيطانية.

وأكد بيان صادر عن الخارجية الإسبانية، الأحد، على إدانة الحكومة الإسبانية الشديد لتصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن الاستيلاء على أراضٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان الى أن الإعلان الإسرائيلي يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، ويزيد من التوتر الإقليمي ويعقد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما ذكّر بأنّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام السلام.

#TwoStateSolution: We strongly condemn the announcement to confiscate over 800 hectares of land in the Palestinian Territories as Israeli "state land". This would be the largest appropriation in over 30 years. 1/2

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) March 24, 2024