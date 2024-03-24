سياسة | دولي

إسبانيا وألمانيا تدينان استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على آلاف الدونمات من أراضي الأغوار- (تغريدة)

24 - مارس - 2024

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مدريد: أدانت الحكومتان الإسبانية والألمانية، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، لصالح مشاريع استيطانية.

وأكد بيان صادر عن الخارجية الإسبانية، الأحد، على إدانة الحكومة الإسبانية الشديد لتصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن الاستيلاء على أراضٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان الى أن الإعلان الإسرائيلي يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، ويزيد من التوتر الإقليمي ويعقد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما ذكّر بأنّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام السلام.

وعلى حسابها بمنصة إكس، أدانت الخارجية الألمانية بشدة استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية من أجل توسيع المستعمرات.

ووصفت ذلك بأنه “أكبر مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 سنة”.

وأكد البيان، أن بناء المستعمرات يعدّ انتهاكا للقانون الدولي، وأنّ أعمال الاستيطان تساهم في تصعيد التوتر.

(وكالات)

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  1. يقول مراقب محايد:
    مارس 25, 2024 الساعة 2:35 ص

    اسبانيا دولة محترمة ذات مبادىء انسانية ،، اما المانيا فانها دولة ارهابية نازية صهيونية عنصرية يجب مقاطعة منتجاتها

    رد

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