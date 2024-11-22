إسبانيا وهولندا في دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية وألمانيا تصطدم بإيطاليا

نيون- سويسرا: ستواجه إسبانيا حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم هولندا في دور الثمانية بينما تلتقي فرنسا البطلة السابقة مع كرواتيا بعد سحب قرعة مرحلة خروج المغلوب في نيون اليوم الجمعة.

وأوقعت القرعة ألمانيا في مواجهة إيطاليا، بينما تلتقي البرتغال، الفائزة بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، مع الدنمارك.

وفي حين ستقام مباريات دور الثمانية من مباراتين ذهابا وإيابا في مارس آذار المقبل، فإن مباريات قبل النهائي ستقام من مباراة واحدة في يونيو حزيران على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية بعد ذلك بثلاثة أيام.

وتصدرت إسبانيا بطلة أوروبا والبرتغال وألمانيا مجموعاتها دون خسارة أي مباراة لتتأهل للدور التالي إلى جانب فرنسا.

ولم تلعب إسبانيا مع هولندا منذ خوضهما مباراة ودية في نوفمبر تشرين الثاني 2020. وفي آخر مباراة رسمية بينهما سحقت هولندا أبطال العالم آنذاك 5-1 في كأس العالم 2014.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع كرواتيا أو فرنسا في قبل النهائي. وكانت فرنسا وكرواتيا قد التقيا أربع مرات في دوري الأمم الأوروبية.

وتتطلع البرتغال أيضا للفوز بلقبها الثاني للبطولة ولا يزال كريستيانو رونالدو قويا. ويتصدر قائد النصر السعودي، الذي سيبلغ الأربعين من عمره عندما تبدأ مرحلة خروج المغلوب، قائمة هدافي المستوى الأول بخمسة أهداف.

وفقط السويدي فيكتور جيوكيريس (تسعة أهداف في المستوى الثالث)، والنرويجي إرلينغ هالاند (سبعة أهداف في المستوى الثاني)، ولاعب الوسط الروماني رازفان مارين (ستة أهداف في المستوى الثالث) سجلوا أكثر من رونالدو في بطولة 2024-2025.

وفي النسخة السابقة من دوري الأمم الأوروبية، كان المنتخب صاحب المركز الأول فقط من كل مجموعة يتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب وينتقل مباشرة إلى قبل النهائي.

وفيما يلي مباريات مرحلة خروج المغلوب من دوري الأمم الأوروبية:

دور الثمانية 1: هولندا ضد إسبانيا

دور الثمانية 2: كرواتيا ضد فرنسا

دور الثمانية 3: الدنمارك ضد البرتغال

دور الثمانية 4: إيطاليا ضد ألمانيا

قبل النهائي 1: الفائز من دور الثمانية 4 ضد الفائز من دور الثمانية 3.

قبل النهائي 2: الفائز من دور الثمانية 1 ضد الفائز من دور الثمانية 2.

ذهاب دور الثمانية: 20 مارس آذار

إياب دور الثمانية: 23 مارس آذار

قبل النهائي: 4-5 يونيو حزيران

مباراة تحديد المركز الثالث: الثامن من يونيو

(رويترز)