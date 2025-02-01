إسبانيول يفاجئ ريال مدريد ويهزمه بهدف نظيف في الدوري الإسباني

مدريد: حقق إسبانيول فوزا مفاجئا على ضيفه ريال مدريد 1/ صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 49 نقطة في المركز الأول، متقدما بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق سبع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ويمكن للفريق الكتالوني أن يستغل هدية جاره وغريمه إسبانيول، في تقليص الفارق مع الريال، وذلك حينما يستضيف فريق ديبورتيفو ألافيس في وقت لاحق من اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتأتي الهزيمة لريال مدريد في توقيت حرج للغاية، حيث سيخوض الفريق مباراة في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء المقبل مع ليغانيس، قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد ملاحقه على الصدارة في الجولة 23 من الدوري، ثم سيواجه مانشستر سيتي منتصف الأسبوع المقبل في ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، رفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر، ليخرج من مراكز الهبوط للدرجة الثانية، متقدما على ألافيس الذي سيواجه برشلونة بفارق نقطتين.

وسجل كارلوس روميرو هدف المباراة الوحيد لإسبانيول في الدقيقة 85.

(د ب أ)