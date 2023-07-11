إستراتيجية الإمارات المعدلة للطاقة تشمل خططا كبيرة لإنتاج الهيدروجين

دبي – رويترز: قال مسؤول في وزارة الطاقة الإماراتية أمس الثلاثاء أن البلاد تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين سنوياً بحلول عام 2031، وتتوقع زيادة الرقم عشرة أمثال إلى 15 مليونا بحلول عام 2050.

وتستعد الإمارات، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب28” في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. ولهذا السبب تخضع مقوماتها بشأن تغير المناخ للتدقيق من جانب منتقدين لإختيارها موقعاً لانعقاد “كوب28” كونها دولة منتجة للنفط والغاز وما يعنيه ذلك من تضارب المصالح.

وتأتي أهداف الإمارات لإنتاج الهيدروجين في إطار مراجعة أوسع لإستراتيجيتها للطاقة لعام 2050 كي تتوافق بشكل أفضل مع الخطة، التي أعلنتها عام 2017، وتهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول منتصف القرن.

وقال شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، لرويترز أن من المتوقع أن يصبح الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة أرخص تدريجياً وستكون الإمارات منتجاً رئيسياً. وأضاف “أدركنا أن الهيدروجين سيكون جزءاً رئيسيا في مزيج الطاقة في غضون عشر سنوات وليس خلال ثلاثة أو خمسة أعوام”. وذكر العلماء أن الأطر السياسية، ومن بينها قانون خفض التضخم الأمريكي والدعم المقدم في أوروبا والهند، ستخفض التكاليف من خلال تشجيع الإنتاج على نطاق واسع.

ومن المتوقع أن تنتج شركة “مصدر” الإماراتية للطاقة النظيفة مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2031 من إجمالي 1.4 مليون طن، وسيتم إنتاج 0.4 مليون طن المتبقية من الهيدروجين الأزرق باستخدام الغاز الطبيعي.

وقال العلماء إنه سيتم إقامة “واحتين للهيدروجين” أو مركزين للإنتاج في الرويس ومنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي “كيزاد”، وسيكون هناك خمسة مراكز في المجمل بحلول عام 2050. وتتضمن خطة الطاقة المعدلة مضاعفة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاثة أمثال إلى 14 غيغاوات بحلول عام 2030 من 3.2 غيغاوات حالياً. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض التكاليف الإجمالية لتوليد الطاقة بما يتراوح من 100 إلى 150 مليار درهم بحلول عام 2030.

من جهة ثانية أعلنت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم المهيري، أمس الثلاثاء عن خريطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030 بدلاً من 31 في المئة.