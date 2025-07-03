إسرائيليون: فرصة ترامب التي لن تتكرر.. سنخرج غزة من حياتنا

حان الوقت، الآن، للقيام بالعمل الصحيح: الخروج من غزة وإخراج غزة من حياتنا. نحن بعد إيران، نعيش صور نصر، على الأقل نوع من صور النصر. حرب قصيرة، ذكية، ناجعة، حتى لو كان بعض الامتعاض حول مسألة مدى تراجع المشروع النووي إلى الوراء، لكن يمكن لنتنياهو رفع شارة النصر. حروب الشرق الأوسط، كما يعلمنا التاريخ القريب، ليا تكون بضربة واحدة وانتهينا.

كتبت هنا قبل أسبوع بأننا هدمنا، وانتصرنا، وصفينا، وأبدنا، أما الآن فالوقت وقت الخروج. قبل يومين من إقلاع نتنياهو إلى واشنطن، ينبغي قول هذا مرة أخرى، وتكراره والتشديد عليه، حان الوقت، وللدقة ربما هي فرصة لن تتكرر. سبق أن سمعنا مراراً بوجود شروط ضرورية من الواجب الإصرار عليها؛ وأنه بقيت أسئلة مفتوحة؛ وأنهم يدرسون المسودات الآن؛ وأن مداولات تجرى؛ وأن المستوى الأعلى يفحص ويتشاور؛ وأن حماس لم تعط جواباً؛ وماذا سيكون مع غلاف غزة؛ وماذا سيكون مع الحزام الفاصل؛ ومن يضمن لنا ألا تتكرر المذبحة الرهيبة مرة أخرى.

لكن بعد قليل، ننهي سنتين، وهناك 50 مخطوفاً. لا وقت ولا هواء للتنفس، وما حصل أكثر من ذلك أنه بعد إرسال الولايات المتحدة طائراتها بقصف فوردو، أدخل ترامب قدمه في باب غزة “أجرى الممثلون عني اليوم لقاء طويلاً ومثمراً مع الإسرائيليين”، غرد أمس، وكتب أن إسرائيل وافقت على شروط وقف نار من 60 يوماً، سنعمل في أثنائها مع كل الأطراف لإنهاء الحرب”. وأضاف: “آمل، في صالح الشرق الأوسط، أن تقر حماس هذه الصفقة لأن الوضع لن يتحسن، بل سيحتدم أكثر”. كما وعد بالعمل مع الطرفين، وأن يكون صارماً.

وما لم يقله، ولكنه يفهم من الأقوال، أنها ساعة تاريخية، وليس مجازياً. وأنها الفرصة الأفضل، مثلما كتب هنا أعلاه، ليس للخروج من غزة فقط، بل أيضاً لإخراج غزة من حياتنا. التقدم. لم تعد هذه مسألة يسار ويمين، حتى لو كان هناك من يحاول عرضها على هذا النحو. ثمة دولة كاملة تنتظر رؤية متى ينتهي هذا وإلى أين نسير. وإذا لم تكن دولة كاملة، فقسم كبير من مواطنيها، الرؤيا المسيحانية غريبة عنهم. وإن احتلال واستيطان غزة يتعارض تماماً مع فكرهم.

وماذا عن الثنائي غير اللطيف: سموتريتش وبن غفير؟ مع مخططاتهما لإحباط الخطوة؟ فلنتذكر بديلهما؟ من سيسربهما إلى الحكومة مرة أخرى؟ من يدخل بن غفير إلى وزارة الأمن الداخلي، ويمنح ذاك الذي لا يجتاز ولن يجتاز نسبة الحسم قدرة الوصول إلى الصندوق العام؟ الدخول إلى وزارة الدفاع؟ نتذكر ما الموجود على كفة الميزان: المخطوفون، الذين سبق أن ذكرناهم، دولة منهكة، ثمن دموي، الحاجة الماسة لرأب الصدع.

في كانون الثاني 2020 عرض ترامب خطته لسلام إقليمي. بعد تسعة أشهر، وقع نتنياهو في أيلول 2020 على اتفاقات إبراهيم. حصل هذا قبل خمس سنوات، وربما يتمكن من إحيائها هذه مرة أخرى في ساحة البيت الأبيض مع اتفاقات جديدة. هذا تاريخ. هذا إرث. لا بيت مدمراً آخر في رفح. لا مخرب آخر مصفى في جباليا. لا قتلى آخرين يصعب على إسرائيل تفسير موتهم. لا مخطوفين آخرين يذوون في الأنفاق.

أرئيلا رينغل هوفمان

يديعوت أحرونوت 3/7/2025