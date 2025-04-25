سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيليون يتظاهرون ضد “إبادة غزة” حاملين صور أطفال استشهدوا في الحرب- (صور)

25 - أبريل - 2025

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تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الخميس، في تل أبيب، احتجاجًا على الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدين أنها تخدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتقتل الأسرى، وتفاقم مأساة الفلسطينيين، حاملين صورا أطفال استشهدوا في الحرب.

جاءت المظاهرة بدعوة من منظمة “نقف معًا” الحقوقية الإسرائيلية. وأكدت المنظمة، في بيان لها أن “الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف، لا تخدم سوى مصلحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبقاء في الحكم، وتعرّض الأسرى للخطر.

(الأناضول)

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  1. يقول أبو رحاب:
    أبريل 26, 2025 الساعة 10:23 ص

    اسرائيليون يتظاهرون ضد الإبادة..والمتاجرون يمنعون الناس من التظاهر..هزلت.

    رد
  2. يقول هدهد سليمان:
    أبريل 26, 2025 الساعة 1:53 م

    رحم الله زكريا ابو معمر وعاءلته.
    الصهاينة يحملون صورة ابنه الشهيد..
    ورحم الله جميع الشهداء.
    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    رد

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