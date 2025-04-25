إسرائيليون يتظاهرون ضد “إبادة غزة” حاملين صور أطفال استشهدوا في الحرب- (صور)

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الخميس، في تل أبيب، احتجاجًا على الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدين أنها تخدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتقتل الأسرى، وتفاقم مأساة الفلسطينيين، حاملين صورا أطفال استشهدوا في الحرب.

جاءت المظاهرة بدعوة من منظمة “نقف معًا” الحقوقية الإسرائيلية. وأكدت المنظمة، في بيان لها أن “الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف، لا تخدم سوى مصلحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبقاء في الحكم، وتعرّض الأسرى للخطر.

(الأناضول)